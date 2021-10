ATP - Rolex Paris Masters : Berrettini forfait de dernière minute

Le tableau du Rolex Paris Masters est connu, et Matteo Berrettini n’y figure pas. Ce samedi, lendemain de sa sortie de route en quarts de finale à Vienne devant Carlos Alcaraz, l’Italien a annoncé en story Instagram son forfait pour le dernier Masters 1000 de la saison. Une décision prise pour se mettre dans les meilleures conditions en vue du Masters du Turin (14-21 novembre). « Ces derniers jours, j'ai ressenti des douleurs dans le cou donc j’ai décidé de me retirer de Paris-Bercy. Je veux être sûr d’être à 100% à Turin pour jouer les ATP Finals », a-t-il écrit. Ainsi, Matteo Berrettini devra attendre 2022 pour glaner sa première victoire sur le court central de l’Accor Arena. Engagé à Paris ces deux dernières années, il avait chuté d’entrée contre Jo-Wilfried Tsonga puis Marcos Giron. Le natif de Rome a une dernière occasion de briller cette saison, sa meilleure sur le plan comptable depuis le début de sa carrière professionnelle en 2015.

Berrettini pense déjà à Turin

Le cogneur transalpin a gagné 42 matches sur 54 et joué quatre finales, deux remportées à Belgrade et au Queen’s (Londres), tandis que son premier match pour s’offrir un titre du Grand Chelem s’est avéré perdant à Wimbledon au profit de l’illustre Novak Djokovic. Sa progression au classement s’en est ressentie et Berrettini, dixième mondial en janvier, détient actuellement sa meilleure position, la septième. Le déménagement des ATP Finals de Londres à Turin à l’occasion de cette édition 2021 a certainement pesé dans la balance pour Berrettini. Il veut se donner les moyens de réaliser un grand tournoi devant son public. En 2019, année de sa seule participation à l’événement final de la saison, Matteo Berrettini était tombé en phase de poules avec un bilan de deux défaites, enregistrées face à Novak Djokovic et Roger Federer, et une victoire, glanée au nez et à la barbe de Dominic Thiem.