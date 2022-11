ATP - Rolex Paris Masters : Auger-Aliassime qualifié pour sa quatrième demi-finale consécutive

Auger-Aliassime trop rarement inquiété par Tiafoe

Félix Auger-Aliassime prolonge un peu plus sa série folle. Au lendemain de son succès sur le désormais retraité Gilles Simon, le Canadien a pris le meilleur sur Frances Tiafoe pour rejoindre le dernier carré du Rolex Paris Masters. Le natif de Montréal n’a pas tardé à confirmer son statut de joueur en forme sur le circuit. Remportant blanches ses deux premières mises en jeu, le numéro 8 mondial a été intraitable sur l’engagement de Frances Tiafoe et a converti sa toute première balle de set pour mener trois jeux à rien. « FAA » a alors eu deux opportunités pour distancer un peu plus l’Américain au tableau d’affichage mais le 21eme mondial s’est alors rebellé, écartant ces deux balles de double break pour tenir sa mise en jeu. Néanmoins, il n’a fait que retarder l’échéance tant le Canadien s’est montré dominateur dans l’échange. Obtenant très vite trois nouvelles opportunités de prendre le service de Frances Tiafoe, Félix Auger-Aliassime a vu les deux premières lui filer entre les doigts mais la troisième s’est avérée être la bonne.Menant cinq jeux à un et servant pour le gain de cette première manche, le joueur tête de série numéro 8 du tournoi a pu la conclure à la deuxième opportunité et avant même que le chronomètre atteigne 30 minutes. L’entame de la deuxième manche a laissé un temps croire que la donne pourrait être différente mais « FAA » n’a pas mis très longtemps s’installer en tête au tableau d’affichage. Dès sa deuxième balle de break, le Canadien a pu prendre le service de Frances Tiafoe, ce qui lui a permis de mener trois jeux à un. Le numéro 8 mondial a alors eu une opportunité de corser l’addition dans la foulée mais sans parvenir à en tirer partie. Sans forcer son talent, Félix Auger-Aliassime a laissé les jeux se dérouler jusqu’au neuvième. C’est alors qu’il est parvenu à obtenir cinq balles de match sur le service de Frances Tiafoe mais ce dernier a alors offert une belle résistance dans un jeu marathon aux huit égalités et a su les écarter une par une avant de tenir sa mis en jeu. Servant alors pour le gain de la rencontre, le Montréalais s’est montré plus expéditif pour en sceller le sort (6-1, 6-4 en 1h34’). Une 16eme victoire de suite qui lui ouvre les portes du dernier carré, avec le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz ou Holger Rune comme prochain adversaire.