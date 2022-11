ATP - Rolex Paris Masters : Alcaraz écrase Dimitrov et prend son quart

Il n'a pas eu à forcer son talent. Ce jeudi, l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro un mondial et tête de série n°1, s'est aisément qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, après avoir éliminé le Bulgare Grigor Dimitrov, 28eme joueur mondial, en deux petits sets (6-1, 6-3) et 1h13 de jeu. Dans la première manche, après une première balle non convertie d'entrée, l'Espagnol a fait le break, avant d'enchaîner avec un double-break. Pour ensuite rapidement mener 4-0. Jusqu'à ajouter un troisième et dernier break dans cette même manche, au meilleur des moments. Soit à 5-1 pour conclure et empocher cette première manche (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après avoir dû sauver une balle de break d'entrée, Carlos Alcaraz s'y est repris à deux fois, dans la foulée, pour faire lui-même le break.

Première pour Alcaraz

A 3-1, le numéro un mondial a ensuite perdu son avantage, pour se retrouver ensuite à égalité avec son adversaire du jour (3-3). Loin de baisser les bras pour autant, la tête de série n°1 a ensuite sauvé deux balles de nouveau break dans la foulée, pour finir par faire lui-même, et à nouveau, le break juste après. A 5-3, l'Espagnol a donc servi pour le gain de la rencontre. Une rencontre qu'il a fini par remporter, sur sa toute première balle de match (6-3). En quarts de finale, son tout premier à Bercy pour sa deuxième participation à ce dernier Masters 1000 de l'année, Carlos Alcaraz affrontera le vainqueur du duel qui oppose le Danois Holger Rune, 18eme joueur mondial, au Russe Andrey Rublev, 9eme joueur mondial et tête de série n°7.