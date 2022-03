ATP : Robredo arrêtera après Barcelone

Douze titres remportés, trois titres en Coupe Davis...

Clap de fin pour Tommy Robredo (39 ans)., qui aura lieu du 18 au 24 avril. Invité par les organisateurs pour pouvoir disputer une dernière fois cette épreuve qu'il avait remportée en 2004 aux dépens de l'Argentin Gaston Gaudio et dont il avait été le finaliste malheureux deux ans plus tard face à son jeune compatriote Rafael Nadal, Robredo mettra un terme à sa carrière après ce tournoi de Barcelone que le Majorquin, blessé à une côte, ne disputera pas cette année le tournoi dirigé par David Ferrer.Ce dernier, aujourd'hui coaché par Jose Luis Aparisi,. S'il n'a jamais dépassé le cap des quarts de finale au cours de ses 58 Majeurs disputés, Open d'Australie (15 participations), Roland-Garros (14), Wimbledon (14) et US Open (15) confondus, avec notamment cinq quarts de finale joués Porte d'Auteuil - mais aucun à Wimbledon en revanche - le joueur originaire de la province de Gérone s'est bâti un solide palmarès au fil des ans.(il a également triomphé en salle à Metz en 2007), sa surface préférée. Retenu régulièrement en équipe d'Espagne, il affiche également trois titres en Coupe Davis à son impressionnant CV. Robredo peut aussi se vanter d'avoir battu à deux reprises le numéro 1 mondial du moment, à Roland-Garros en 2003 (Lleyton Hewitt) et à Cincinnati en 2014 (Novak Djokovic). Respect Monsieur Robredo.