Reprise en douceur pour Dominic Thiem. Pour son retour à la compétition et également son retour sur terre battue, deux semaines et demi après sa défaite en finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic, l'Autrichien a eu besoin de trois sets (6-2, 4-6, 6-1) et 2h05 de jeu pour venir à bout de Felipe Meligeni, 341eme à l'ATP. Après avoir remporté aisément la première manche face au Brésilien de 22 ans et neveu de Fernando Meligeni, quart de finaliste à Roland-Garros en 1999, le numéro 4 mondial s'est fait surprendre par son adversaire dans la deuxième manche. Poussé à une troisième et dernière manche toujours périlleuse, Thiem s'est toutefois évité toute frayeur en ne laissant qu'un jeu à Meligeni. Tête de série numéro 1 du tournoi remporté l'année dernière par le Serbe Laslo Djere, qui l'avait corrigé au 1er tour en 2019 et absent cette année, l'ancien compagnon de Kristina Mladenovic poursuivra sa route face au jeune Espagnol Jaume Munar, 99eme mondial et tombeur de l'Italien Caruso au premier tour. S'il se hisse dans le dernier carré à Rio, l'Autrichien délogerait Roger Federer du podium et occuperait ainsi son meilleur classement en carrière (3eme).

Lajovic et Coric répondent présent

Dusan Lajovic n’a pas manqué ses débuts à Rio. La tête de série numéro 2 du tournoi brésilien a pris le meilleur sur Marco Cecchinato mais le Serbe a eu besoin de trois manches, s’inclinant au jeu décisif dans la troisième, avant de dominer copieusement l’Italien dans la dernière (6-4, 6-7, 6-1). Le 23eme mondial retrouvera Leonardo Mayer ou Lorenzo Sonego en huitièmes de finale. Dans la même partie de tableau, Borna Coric n’a eu besoin que de deux manches pour écarter Juan Ignacio Londero mais l’Argentin, sur sa surface de prédilection, n’a pas rendu les choses faciles à la tête de série numéro 5. Ne cédant qu’au jeu décisif le premier set, le 61eme joueur mondial n’a cédé qu’à la dernière seconde face au 32eme (7-6, 7-5), qui affrontera Thiago Seyboth Wild pour une place en quarts de finale.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) - Munar (ESP)

Domingues (POR, Q) - Mager (ITA, Q)

Monteiro (BRE) - Balazs (HUN, LL)

Martinez (ESP, Q) - Andujar (ESP)



Alcaraz Garfia (ESP, WC) - Coria (ARG, Q)

Delbonis (ARG) - Garin (CHI, n°3)

Coric (CRO, n°5) - Seyboth Wild (BRE, WC)

Sonego (ITA) - Lajovic (SER, n°2)





1er tour

Thiem (AUT, n°1) bat Meligeni (BRE, WC) : 6-2, 4-6, 6-1

Munar (ESP) bat Caruso (ITA) : 7-5, 6-4

Domingues (POR, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (8), 6-4

Mager (ITA, Q) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 7-5



Monteiro (BRE) bat Pella (ARG, n°4) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Balazs (HUN, LL) bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Dellien (BOL) : 3-6, 6-2, 7-5

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Alcaraz Garfia (ESP, WC) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2)

Coria (ARG, Q) bat Moutet (FRA) : 1-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) bat Londero (ARG) : 7-6 (5), 7-5

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Davidovich Fokina (ESP) : 5-7, 7-6 (3), 7-5

Sonego (ITA) bat Mayer (ARG) : 6-1, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-7 (4), 6-1