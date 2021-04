ATP : Rio passe son tour

Due to the continued uncertainty surrounding the coronavirus pandemic, the Rio Open will not take place in 2021. The 8th edition of the biggest tennis tournament in South America will now be held in February 2022.

— Rio Open (@RioOpenOficial) April 1, 2021

Nadal avait ouvert le palmarès

Cristian Garin n'aura pas de successeur cette année ! Vainqueur du tournoi de Rio le 23 février 2020, peu avant l'interruption de la saison ATP pour cause de pandémie de coronavirus, le Chilien restera tenant du titre pendant encore presqu'un an, car le tournoi brésilien sur terre battue n'aura pas lieu cette année. Dans un premier temps reporté, alors qu'il se déroule en principe en février, le Rio Open a été officiellement annulé ce jeudi. "En raison de l'incertitude persistante qui règne autour de la pandémie de coronavirus, le Rio Open n'aura pas lieu en 2021.Nous remercions tous nos fans, les joueurs et les partenaires pour leur soutien et avons hâte de revoir tout le monde en février. Prenez soin de vous et à bientôt", ont écrit les organisateurs sur Twitter.Alors que les tournois sud-américains sont classés en ATP 250, la plus petite catégorie de l'élite, le tournoi de Rio bénéficie quant à lui d'une classification ATP 500 et attire de meilleurs joueurs. Rafael Nadal avait ainsi remporté la première édition, en 2014, puis ce fut au tour de son compatrioteCette année, les tournois de Cordoba et Buenos Aires en Argentine, et celui de Santiago du Chili ont pu se dérouler normalement en février-mars, mais la situation sanitaire au Brésil est bien plus préoccupante, avec encore 3869 décès et plus de 90 000 cas recensés mercredi, pour un total de 322 000 morts et 12,7 millions de cas.