Difficile retour sur terre pour Dominic Thiem. Après avoir déjà dû lutter pendant trois sets contre le Brésilien Meligeni pour son entrée en lice à Rio, le double finaliste en titre de Roland-Garros a de nouveau eu besoin de trois manches pour éliminer Jaume Munar (99eme) et ainsi rallier les quarts de finale du tournoi brésilien. Le n°4 mondial s'est imposé 6-7, 6-3, 6-4 en 2h42. L'Autrichien a dû sauver deux balles de break dans le premier set, finalement perdu 7-5 au jeu décisif. Dans le deuxième, il s'est retrouvé mené 2-0, mais s'est enfin réveillé pour prendre le service adverse à trois reprises. La troisième manche fut tout aussi mouvementée, Thiem menant 4-2, avant de voir l'Espagnol revenir à 4-4, mais le finaliste du dernier Open d'Australie a fini par avoir le dernier mot en breakant à 5-4 sur sa deuxième occasion pour décrocher cette victoire. Mais que ce fut laborieux ! En tout cas, s'il bat le qualifié italien Gianluca Mager (128eme) ce vendredi, il deviendra n°3 mondial (son meilleur classement), au détriment de Roger Federer, qu'on ne verra pas sur les courts avant le mois de juin, au mieux.

Coric s'est fait peur

De son côté, Borna Coric, tête de série n°5 du tournoi brésilien, a eu lui aussi besoin de trois manches pour se défaire du joueur local invité par les organisateurs, Thiago Seyboth Wild (206eme) : 6-3, 1-6, 7-6 en 2h20. Le Croate a remporté le premier set en breakant deux fois son adversaire, puis a perdu le deuxième en perdant deux fois son service. Dans le troisième, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu (même si Coric a été mené 0-40 à 5-5), et c'est finalement le 32eme joueur mondial qui l'a emporté, au tie-break (7-5). Il défiera lui aussi un Italien en quart de finale, Lorenzo Sonego.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Quarts de finale

Thiem (AUT, n°1) - Mager (ITA, Q)

Balazs (HUN, LL) - Martinez (ESP, Q)

Coria (ARG, Q) - Garin (CHI, n°3)

Coric (CRO, n°5) - Sonego (ITA)



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) bat Munar (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Mager (ITA, Q) bat Domingues (POR, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Balazs (HUN, LL) bat Monteiro (BRE) : 1-6, 6-1, 6-4

Martinez (ESP, Q) bat Andujar (ESP) : 6-1, 6-4



Coria (ARG, Q) bat Alcaraz Garfia (ESP, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-3, 1-6, 7-6 (5)

Sonego (ITA) bat Lajovic (SER, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)





1er tour

Thiem (AUT, n°1) bat Meligeni (BRE, WC) : 6-2, 4-6, 6-1

Munar (ESP) bat Caruso (ITA) : 7-5, 6-4

Domingues (POR, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (8), 6-4

Mager (ITA, Q) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 7-5



Monteiro (BRE) bat Pella (ARG, n°4) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Balazs (HUN, LL) bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Dellien (BOL) : 3-6, 6-2, 7-5

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Alcaraz Garfia (ESP, WC) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2)

Coria (ARG, Q) bat Moutet (FRA) : 1-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) bat Londero (ARG) : 7-6 (5), 7-5

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Davidovich Fokina (ESP) : 5-7, 7-6 (3), 7-5

Sonego (ITA) bat Mayer (ARG) : 6-1, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-7 (4), 6-1