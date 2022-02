ATP - Rio de Janeiro : Schwartzman et Alcaraz ont été les meilleurs dans l'enchaînement quarts-demies

La pluie des derniers jours a chamboulé le programme à Rio de Janeiro. Alors que Carlos Alcaraz, Fabio Fognini, Diego Schwartzman et Francisco Cerundolo se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi organisé dans la cité carioca ce samedi, ces quatre joueurs ont été contraints d’enchaîner avec le dernier carré en début de soirée. Les deux Argentins ont ouvert le bal et leur confrontation a été intense. C’est le 100eme mondial qui a frappé le premier avec le break dès le troisième jeu avant de manquer cinq occasions de double break dans un septième jeu marathon avec sept égalités puis une balle de set sur l’engagement du 14eme joueur mondial. Laissant ensuite échapper deux nouvelles balles de set sur son service, Francisco Cerundolo a laissé Diego Schwartzman revenir à cinq jeux partout. Ce dernier a ensuite pris l’ascendant dans le jeu décisif. Si le 100eme mondial a su effacer un break de retard au milieu de la deuxième manche, il a ensuite craqué. En effet, la tête de série numéro 3 du tournoi a remporté les trois derniers jeux pour sceller le sort de cette demi-finale (7-6, 6-3 en 2h00’).

Deuxième finale pour Alcaraz

Après avoir pris le meilleur sur la tête de série numéro 1 Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Après son titre à Umag en juillet dernier, le jeune Espagnol va disputer ce dimanche sa deuxième finale sur le circuit ATP. Pour cela, la tête de série numéro 7 à Rio a dominé Fabio Fognini. Le 29eme mondial n’a pas tardé avant de prendre l’ascendant, breakant l’Italien dès le premier jeu. Dans l’incapacité de mettre l’Espagnol en difficulté, le 38eme joueur mondial a tenu pour éviter un double break qui est finalement arrivé dans le septième jeu. Carlos Alcaraz a ensuite pu conclure le premier set à sa deuxième occasion. Vexé, Fabio Fognini a répondu très vite dans la deuxième manche après avoir écarté deux balles de break sur ses deux premiers jeux de service. Toutefois, le septième eu a tourné en la faveur de Carlos Alcaraz, qui a ainsi pu revenir à hauteur. Mettant un dernier coup de reins pour éviter un jeu décisif, l’Espagnol a breaké au tout dernier moment avant de conclure à sa première balle de match (6-2, 7-5 en 1h46’). Une finale du tournoi de Rio de Janeiro qui sera inédite, Carlos Alcaraz et Diego Schwartzman ne s’étant pas encore croisés sur le circuit ATP.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Tenant du titre (en 2020) : Cristian Garin (CHI)



Finale

Alcaraz (ESP, n°7) - Schwartzman (ARG, n°3)



Demi-finales

Alcaraz (ESP, n°7) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5

Schwartzman (ARG, n°3) bat F.Cerundolo (ARG) : 7-6 (4), 6-3



Quarts de finale

Alcaraz (ESP, n°7) bat Berrettini (ITA, n°1) : 6-2, 2-6, 6-2

Fognini (ITA) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Schwartzman (ARG, n°3) bat Andujar (ESP) : 7-6 (3), 4-6, 6-4

F.Cerundolo (ARG) bat Kecmanovic (SER, Q) : 5-7, 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Monteiro (BRE, WC) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP, n°7) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 7-6 (1)

Fognini (ITA) bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3

Coria (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4



Andujar (ESP) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1

Kecmanovic (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°6) : 7-5, 6-4

F.Cerundolo (ARG) bat Carballes Baena (ESP, Alt) : 6-3, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, WC) bat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4

Delbonis (ARG) bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2

Alcaraz (ESP, n°7) bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1



Carreño Busta (ESP, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Verdasco (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0



Ramos-Viñolas (ESP, n°8) bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP) bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5

Martinez (ESP) bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°6) bat Djere (SER) : 6-2, 6-0

Kecmanovic (SER, Q) bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0

F.Cerundolo (ARG) bat Paire (FRA) : 6-3, 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye