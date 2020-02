ATP - Rio de Janeiro : Garin a bataillé, Verdasco n'a pas existé

Cristian Garin n'est pas passé bien loin de la correctionnelle. Ce lundi, le Chilien, 25eme joueur mondial et tête de série n°3, a dû s'employer au premier tour du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro au Brésil, sur terre battue, pour venir à bout du Slovaque Andrej Martin, 94eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 7-5, 7-6 (5)) et 3h10 de jeu. Une victoire au forceps tant le Chilien a eu du mal à conclure, lui qui s'est procuré quatre premières balles de match, dans l'ultime set, à 5-6 et service à suivre pour son adversaire, avant d'en gâcher trois nouvelles dans le jeu décisif, pour finir par avoir le dernier mot. Non sans mal. Dans le même temps, l'Espagnol Fernando Verdasco a eu moins de chances. Le 49eme joueur mondial, tête de série n°9, est même tombé plutôt lourdement, contre son compatriote Pablo Andujar-Alba, 59eme joueur mondial, en deux petites manches (6-3, 6-3) et 1h29 de jeu.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Meligeni (BRE, WC)

Munar (ESP) - Caruso (ITA)

Domingues (POR, Q) - Sousa (POR)

Mager (ITA, Q) - Ruud (NOR, n°8)



Pella (ARG, n°4) - Monteiro (BRE)

Balazs (HUN, LL) - Cuevas (URU)

Martinez (ESP, Q) - Dellien (BOL)

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Ramos-Viñolas (ESP, n°7) - Alcaraz (ESP, WC)

Moutet (FRA) - Coria (ARG, Q)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) - Londero (ARG)

Davidovich Fokina (ESP) - Seyboth Wild (BRE, WC)

Mayer (ARG) - Sonego (ITA)

Cecchinato (ITA) - Lajovic (SER, n°2)