ATP - Rio de Janeiro : Cerundolo et Kecmanovic atteignent les quarts de finale

Blessé à l’abdomen, Casper Ruud n’a pas pu défendre ses chances à Rio de Janeiro, tournoi dont il était la tête de série numéro 2. Le Norvégien n’a ainsi pas pu surfer sur son succès à Buenos Aires et a cédé sa place dans le tableau à l’Espagnol Roberto Carballes Baena. Toutefois, le 78eme mondial n’a pas fait long feu contre Francisco Cerundolo. L’Argentin n’a eu besoin que de deux manches pour s’imposer en un peu plus d’une heure (6-3, 6-2 en 1h11’). Pour une place en quarts de finale, son adversaire sera Miomir Kecmanovic. Le Serbe, issu des qualifications, a pris le meilleur sur la tête de série numéro 6 du tournoi, l’Italien Lorenzo Sonego en deux manches sèches (7-5, 6-4 en 1h40’).



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Tenant du titre (en 2020) : Cristian Garin (CHI)



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) - Monteiro (BRE, WC)

Delbonis (ARG) - Alcaraz (ESP, n°7)

Fognini (ITA) bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3

Coria (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4



Andujar (ESP) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1

Kecmanovic (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°6) : 7-5, 6-4

F.Cerundolo (ARG) bat Carballes Baena (ESP, Alt) : 6-3, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, WC) bat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4

Delbonis (ARG) bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2

Alcaraz (ESP, n°7) bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1



Carreño Busta (ESP, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Verdasco (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0



Ramos-Viñolas (ESP, n°8) bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP) bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5

Martinez (ESP) bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°6) bat Djere (SER) : 6-2, 6-0

Kecmanovic (SER, Q) bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0

F.Cerundolo (ARG) bat Paire (FRA) : 6-3, 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye