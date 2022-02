La grosse perf d'Alcaraz !



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Demi-finales



Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Paire (FRA)

C'est une tournée sud-américaine sur terre battue réussie pour Diego Schwartzman ! Le joueur argentin, n°14 mondial, va en effet disputer sa troisième demi-finale en trois semaines. Demi-finaliste à Cordoba (défaite contre Tabilo) et finaliste à Buenos Aires (défaite contre Ruud), il se retrouve de nouveau dans le dernier carré, après sa victoire 7-6, 4-6, 6-4 sur Pablo Andujar.L'Argentin a remporté le premier set 7-3 au tie-break, mais aurait pu faire plus court, s'il avait converti ses trois balles de set à 6-5 quelques minutes plus tôt. Mais dans le deuxième, il a perdu son service à 5-4 et a permis à son adversaire d'égaliser. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Schwartzman s'est imposé sur sa troisième balle de match, après avoir sauvé deux balles de 5-5. Il va devoir vite récupérer, car le programme a pris du retard à cause de la pluie, et sa demi-finale contre son compatriote Francisco Cerundolo se déroulera en finn d'après-midi, heure brésilienne.Le choc de ces quarts de finale opposait les têtes de série n°1 et 7, Matteo Berrettini et Carlos Alcaraz. Et c'est le moins bien classé qui l'a emporté !Berrettini est passé à côté de son début de match, perdant son service à 2-1 et 5-2 pour perdre le premier set. Mais le scénario s'est inversé dans le deuxième, où c'est lui qui a breaké à 2-2 et 4-2 sur ses deux seules occasions du match. La troisième manche a été serrée jusqu'à 2-2, mais Alcaraz a accéléré le rythme et a remporté quatre jeux de suite, et donc le match. L'Espagnol prend donc sa revanche, lui qui avait été battu au tie-break du cinquième set par l'Espagnol au troisième tour de l'Open d'Australie. Il disputera un peu plus tard sa demi-finale contre un autre Italien, Fabio Fognini.Alcaraz (ESP, n°7) - Fognini (ITA)Schwartzman (ARG, n°3) - F.Cerundolo (ARG)bat Berrettini (ITA, n°1) : 6-2, 2-6, 6-2bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2bat Andujar (ESP) : 7-6 (3), 4-6, 6-4bat Kecmanovic (SER, Q) : 5-7, 6-2, 6-4bat Monteiro (BRE, WC) : 6-4, 6-7 (6), 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-4, 7-6 (1)bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1bat Sonego (ITA, n°6) : 7-5, 6-4bat Carballes Baena (ESP, Alt) : 6-3, 6-2- Byebat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1- Byebat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4- Byebat Djere (SER) : 6-2, 6-0bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0bat: 6-3, 4-6, 6-2- Bye