ATP - Rio de Janeiro : Alcaraz corrige Schwartzman et remporte son premier ATP 500

RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Paire (FRA)

A 18 ans, Carlos Alcaraz s'invite déjà dans la cour des grands. En juillet dernier à Umag, le jeune Espagnol, alors tout juste 18 ans, avait remporté son tout premier trophée sur le circuit aux dépens de Richard Gasquet en corrigeant le Français. Un premier titre obtenu dans un tournoi de la catégorie ATP 250 qui en appelait d'autre. Cela tombe bien caren corrigeant de nouveau son adversaire en finale Diego Schwartzman à l'occasion de la deuxième finale de celui qui n'en a donc jamais perdu aucune. Le 29eme mondial avant le début du tournoi a en effet passé à la moulinette (6-4, 6-2 en 1h28) l'Argentin classé au 14eme rang mondial et qui avait déjà buté sur la dernière marche, une semaine plus tôt chez lui à Buenos Aires (défaite en finale contre le Norvégien Casper Ruud). Impressionnant, le compatriote de Rafael Nadal fera partie lundi des vingt premiers mondiaux. Une sacrée progression pour celui qui constitue assurément la relève du tennis mondial et ne devrait pas tarder à frapper à la porte du Top 10.bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-4, 6-2bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5bat F.Cerundolo (ARG) : 7-6 (4), 6-3bat Berrettini (ITA, n°1) : 6-2, 2-6, 6-2bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2bat Andujar (ESP) : 7-6 (3), 4-6, 6-4bat Kecmanovic (SER, Q) : 5-7, 6-2, 6-4bat Monteiro (BRE, WC) : 6-4, 6-7 (6), 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-4, 7-6 (1)bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1bat Sonego (ITA, n°6) : 7-5, 6-4bat Carballes Baena (ESP, Alt) : 6-3, 6-2- Byebat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1- Byebat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4- Byebat Djere (SER) : 6-2, 6-0bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0bat: 6-3, 4-6, 6-2- Bye