ATP - Rio : Cinquième finale pour Garin

Cinquième finale pour Cristian Garin ! Vainqueur à Munich et Houston en 2019 et à Cordoba il y a deux semaines, et finaliste à Sao Paulo l'an passé, le Chilien de 23 ans va disputer une nouvelle finale sur le circuit ATP, une nouvelle fois sur terre battue, à Rio de Janeiro. Le 25eme joueur mondial devait terminer ce dimanche midi (heure brésilienne) sa demi-finale contre Borna Coric interrompue la veille par la pluie. Et le Chilien, qui menait 6-4, 4-4 avant l'interruption, a conclu le travail en remportant la deuxième manche 7-5, pour un total d'1h45 de jeu. Breaké trois fois dans cette partie, Garin est pourtant parvenu à prendre le service adverse encore plus souvent pour l'emporter, même s'il a dû attendre la fin de set pour faire la différence. Le natif de Santiago, assuré de rentrer dans le Top 20 lundi, partira favori de sa finale, dans quelques heures, où il défiera le qualifié italien Gianluca Mager (128eme) ou le lucky-loser hongrois Attila Balazs (106eme).



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Demi-finales

Mager (ITA, Q) - Balazs (HUN, LL) interrompu à 7-6 (4), 3-3

Garin (CHI, n°3) bat Coric (CRO, n°5) : 6-4, 7-5



Quarts de finale

Mager (ITA, Q) bat Thiem (AUT, n°1) : 7-6 (4), 7-5

Balazs (HUN, LL) bat Martinez (ESP, Q) : 2-6, 6-4, 6-2

Garin (CHI, n°3) bat Coria (ARG, Q) : 2-6, 6-3, 7-5

Coric (CRO, n°5) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-3



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) bat Munar (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Mager (ITA, Q) bat Domingues (POR, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Balazs (HUN, LL) bat Monteiro (BRE) : 1-6, 6-1, 6-4

Martinez (ESP, Q) bat Andujar (ESP) : 6-1, 6-4



Coria (ARG, Q) bat Alcaraz Garfia (ESP, WC) : 6-4, 4-6, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-3

Coric (CRO, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 6-3, 1-6, 7-6 (5)

Sonego (ITA) bat Lajovic (SER, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)



1er tour

Thiem (AUT, n°1) bat Meligeni (BRE, WC) : 6-2, 4-6, 6-1

Munar (ESP) bat Caruso (ITA) : 7-5, 6-4

Domingues (POR, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (8), 6-4

Mager (ITA, Q) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 7-5



Monteiro (BRE) bat Pella (ARG, n°4) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Balazs (HUN, LL) bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Dellien (BOL) : 3-6, 6-2, 7-5

Andujar (ESP) bat Verdasco (ESP, n°9) : 6-3, 6-3



Alcaraz Garfia (ESP, WC) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2)

Coria (ARG, Q) bat Moutet (FRA) : 1-6, 7-6 (1), 7-6 (3)

Delbonis (ARG) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-4

Garin (CHI, n°3) bat Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-6 (5)



Coric (CRO, n°5) bat Londero (ARG) : 7-6 (5), 7-5

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Davidovich Fokina (ESP) : 5-7, 7-6 (3), 7-5

Sonego (ITA) bat Mayer (ARG) : 6-1, 5-7, 6-4

Lajovic (SER, n°2) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-7 (4), 6-1