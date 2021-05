ATP : Richard Gasquet fier de son niveau affiché à Lyon

Richard Gasquet (34 ans) sort d’un bon tournoi à Lyon. Sur la terre de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, le Biterrois peut se réjouir d’avoir atteint les quarts de finale, sa meilleure performance de la saison. Vainqueur pour son entrée en lice de son compatriote Grégoire Barrère, Gasquet, qui n’avait plus battu de joueur du Top 10 mondial depuis août 2019, a créé l’exploit en huitièmes face au terrien Diego Schwartzman, dernier représentant de la locomotive présidée par Novak Djokovic, avant de tomber aux portes des demies contre Karen Khachanov. Le vétéran tire du positif de cette semaine précédant Roland-Garros. « Je suis content d'avoir fait trois matchs, d'avoir joué un bon niveau. Je repars mieux que lorsque je suis arrivé. J'ai fait le maximum. J'ai eu pas mal de blessures dernièrement donc je suis content de mon niveau », a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi suite à son élimination.

Pas encore l’heure de la retraite

L’ancien numéro 7 mondial n’a en effet pas connu un début de saison très prolifique. Il a notamment été victime d’une blessure au pied qui l’a contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie à la dernière minute avant que des complications liées au Covid-19 ne viennent l’empêcher de prendre part au Masters 1000 de Monte-Carlo. Après son regain de forme, Richard Gasquet a également abordé le sujet de la retraite. Un point final qu’il repousse pour le moment. « Je n'ai pas l'intention d'arrêter mais tout peut se passer. C'est clair qu'on se rapproche de la fin mais c'est naturel. On essaie de tirer le plus possible mais ça ne tardera pas c'est sûr. Tu y penses forcément. Tout le monde y pense un peu », a-t-il rapporté à ce sujet en incluant dans le lot ses compères Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils qui ont également connu de très belles heures sur le circuit.