ATP : Remis de sa blessure aux abdominaux, Berrettini sera présent en Australie

On l’avait quitté déçu de devoir abandonner lors du Masters. Alors que le « Tournoi des Maîtres » était organisé pour la première fois en Italie en novembre dernier, le numéro 7 mondial avait mis fin à sa participation en début de deuxième manche face au futur vainqueur Alexander Zverev. Blessé aux abdominaux, le natif de Rome n’avait pas pu défendre les couleurs de l’Italie à l’occasion de la phase finale de la Coupe Davis, partiellement organisée au Pala Alpitour de Turin. L’objectif était de récupérer de cette blessure afin d’être prêt pour l’entame de la saison 2022 en Australie. C’est chose faite. « Heureusement, la blessure a vite guéri, a confié Matteo Berrettini dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport. J'ai pu faire de bonnes séances d'entraînement durant les semaines de coupure. Je me suis entraîné en Floride dans de bonnes conditions, avec pas mal de bons joueurs. »

Berrettini veut faire évoluer son jeu

Opposée à la Russie, la Bulgarie et l’Australie lors de la phase de groupes de l’édition 2022 de l’ATP Cup, qui démarre le 1er janvier prochain à Sydney, l’Italie pourra compter sur son chef de file, notamment aux côtés de Jannik Sinner, qui l’avait remplacé au pied levé lors du Masters. Finaliste à Wimbledon cette année mais également vainqueur à Belgrade et au Queen’s, Matteo Berrettini a confié qu’il veut continuer sur sa lancée et, pour cela, a pris la décision de faire évoluer son jeu. « J'ai pu travailler sur les secteurs où je devais m’améliorer, a-t-il déclaré. Je dois venir plus régulièrement au filet et être plus entreprenant dans mon jeu. Et je dois continuer à travailler le service pour qu'il reste une de mes forces. » En pleine progression depuis plusieurs mois, le Romain entend bien être un des principaux acteurs du circuit ATP la saison prochaine.