ATP : Rafael Nadal fait la promotion de son île

Nadal : "Revenir à la vie telle qu’on la connaissait"

Il est sans doute la personnalité actuelle la plus connue de Majorque. C’est donc sans surprise que Rafael Nadal a été choisi pour assurer la promotion de la plus grande des îles des Baléares. Né à Manacor, l’une des villes principales de Majorque, il y a 34 ans, le n°2 mondial est resté très attaché à son île et y réside d’ailleurs toujours, alors que de nombreux tennismen ont préféré élire domicile en Suisse, à Monaco ou à Dubaï. L’île de 874 000 habitants a été touchée par le coronavirus, comme toute l’Espagne (2179 cas aux Baléares, 224 décès), mais elle espère tout de même retrouver des touristes cet été, et a fait appel au célèbre tennisman pour en faire la promotion. Muni d’un drone, Nadal explore tous les coins de l’île, et finit par un vibrant : « Bienvenue à Majorque. Ici, on fait de notre mieux pour que la vie revienne à la normale. »« Ici, nous faisons tous les efforts pour revenir à la vie telle qu’on la connaissait, pour que la nouvelle normalité soit la vie de tous les jours, et que l’étrangeté soit de rester à la maison et ne pas être dehors en liberté, débute le roi de la terre battue. Pour que les choses simples soient de nouveau faciles, pour ne pas traiter les personnes que vous connaissez bien comme si vous veniez juste de les rencontrer. Ici, nous faisons tous les efforts pour vous assurer des vacances comme elles l’ont toujours été, avec du temps libre pour se détendre et oublier tout ça, et faire des choses typiques, comme découvrir l’endroit le plus typique que vous visiterez, voir des choses immanquables, et seulement manquer quelque chose pour avoir l’excuse de revenir. Bienvenue à Majorque. Ici, on fait de notre mieux pour que la vie revienne à la normale. » Pourtant, dans un mois, il devra quitter son île pour rejoindre les Etats-Unis et disputer la tournée américaine, avec en point d’orgue l’US Open. A moins qu’il ne préfère se préserver pour la (courte) saison sur terre battue et Roland-Garros à l’automne…