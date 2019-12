ATP / Rafael Nadal : « C’est une satisfaction de faire partie de l’histoire de ce sport »

« Être dans cette situation à 33 ans, c'est une réussite incroyable »

Rafael Nadal s'est livré comme jamais. Dans un entretien accordé au média espagnol Marca, le champion espagnol, qui a terminé l'année 2019 à la première place mondiale, s'est longuement confié, sur sa carrière ou bien sur le soutien de ses fans. Un soutien reçu tout au long de sa carrière et que le spécialiste de la terre battue ne renie pas, bien au contraire. Pour la Majorquin, cet aspect revêt ainsi une véritable importance : «Quand je suis blessé, ils me demandent toujours ce qui me manque dans le tennis. Ce sentiment de sortir du court, voir les fans qui veulent te voir, qui te soutiennent partout dans le monde. C’est un sentiment difficile à expliquer mais cela me donne une grande satisfaction personnelle. Cela signifie avoir bien fait les choses sur le court mais aussi avoir eu un bon comportement. »Auprès du même quotidien, Nadal est aussi revenu sur tout un pan de sa carrière, et notamment sa grande rivalité avec Roger Federer, mais également Novak Djokovic. L'Espagnol ne cache d'ailleurs pas à quel point il a toujours été difficile de battre ces deux grands champions. Concernant le Suisse, le joueur de 33 ans ne semble pas forcément se formaliser de ses 20 titres du Grand Chelem, alors que lui-même en a 19, ce qui aurait pu laisser penser qu'il puisse tenter de battre ce record. Toutefois, à l'évocation de cette possibilité, il a rétorqué : « Cela m’importe peu, je comprends que pour vous les médias, les journalistes, il faille écrire sur le sujet.Depuis mes 8 ans, je travaille, je m’entraîne, je fais des efforts. Etre dans cette situation à 33 ans, c’est une réussite incroyable. On est dans des chiffres qui étaient inimaginables. Les gens peuvent donner leur avis sur qui est le meilleur. Pour moi, faire partie de ce groupe est un honneur. » Pour lui, il semble clair que « les 20 titres en Grand Chelem de Federer sont une illusion. » Quoi qu'il arrive, cette saison 2020 s'annonce encore plus que jamais particulièrement intéressante.