ATP - Queen's : Shapovalov est le dernier en demies

L'interruption due à l'obscurité ne l'a donc pas perturbé plus que cela. D'autant plus qu'au moment où le match a été arrêté, Denis Shapovalov avait alors déjà remporté la première manche (6-3) en seulement 37 petites minutes de jeu. Ce samedi, le Canadien, 14eme joueur mondial et tête de série n°2, a fini le travail face à l'Américain Frances Tiafoe, 65eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h31 de jeu, pour rejoindre le dernier carré du tournoi ATP 500 du Queen's en Angleterre, sur gazon. Dans la deuxième et dernière manche, le Canadien a manqué de breaker son adversaire d'entrée, mais il n'a pas réussi à convertir une seule des quatre balles qu'il a alors obtenues. A 2-1 en faveur de l'Américain, Denis Shapovalov a dû s'employer sur les trois balles que son adversaire a eues pour lui prendre son propre service. Finalement, dans la foulée, c'est le mieux classé des deux qui a enfin obtenu gain de cause, au bout de sa troisième opportunité. Un avantage qu'il n'a ensuite plus jamais lâché pour conclure cette rencontre sur un jeu blanc (6-4).



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



Demi-finales

Berrettini (ITA, n°1) - De Minaur (AUS, n°4)

Norrie (GBR) - Shapovalov (CAN, n°2)



Quarts de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (5), 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Cilic (CRO) : 3-6, 6-3, 6-4

Norrie (GBR) bat Draper (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4



2eme tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 7-6 (7)

De Minaur (AUS, n°4) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO) bat Fognini (ITA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)



Norrie (GBR) bat Karatsev (RUS, n°5) : 7-5, 6-2

Draper (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (5), 7-6 (0)

Tiafoe (USA) bat Troicki (SER, Q) : 6-3, 7-6 (3)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-3



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°6) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)

Fognini (ITA, n°8) bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA) bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)