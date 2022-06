ATP - Queen’s : Shapovalov éliminé d'entrée, Davidovich Fokina et van de Zandschulp qualifiés pour les quarts de finale

Denis Shapovalov n’a pas su surfer sur la vague. Ce mardi, pour son entrée en lice sur le gaazon du Queen’s, le Canadien a été mis en difficulté par Tommy Paul. En effet, après avoir cédé la première manche à l’Américain, la tête de série numéro 6 du tournoi londonien a su revenir à hauteur lors d’un deuxième set qu’il a survolé. Toutefois, la nuit est venue stopper les deux joueurs à l’entame de la dernière manche, disputée ce mercredi. Si Denis Shapovalov a débuté tambour battant avec trois balles de break dès le premier jeu de service de Tommy Paul, le Canadien n’a pas su les convertir. Un souci que l’Américain n’a pas eu. Dans le septième jeu et sur sa première occasion de breaker, le 35eme mondial a pris l’ascendant avant d’avoir une première balle de match sur le service du numéro 15 au classement ATP. Ce n’était toutefois que partie remise, Tommy Paul mettant un terme à la rencontre dès le jeu suivant (6-4, 2-6, 6-4 en 2h02’) pour rejoindre Stan Wawrinka en huitièmes de finale.

Davidovich Fokina et van de Zandschulp ont rendez-vous

Un deuxième tour dont la première affiche est déjà connue. Malgré la perte du premier set face à Alex de Minaur, Alejandro Davidovich Fokina a su inverser la tendance. Un break très tardif dans chacune des deux dernières manches ont permis à l’Espagnol de l’emporter (4-6, 6-4, 7-5 en 2h17’) pour valider son billet et retrouver Botic van de Zandschulp. Après avoir remporté le premier set au bout du jeu décisif, le Néerlandais a su très tôt prendre l’ascendant sur Grigor Dimitrov, sacré au Queen’s en 2014. A sa première balle de match, le 29eme joueur mondial a scellé le sort du match (7-6, 6-3 en 1h39’) et s’assure de disputer les quarts de finale sur le gazon londonien.