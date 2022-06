ATP - Queen's : Sale journée pour les têtes de série

Opelka et Norrie malchanceux au tirage

Avec leur grand service, Taylor Fritz et Reilly Opelka pouvaient espérer passer quelques tours au tournoi du Queen's, mais les deux Américains, têtes de série dans le tournoi anglais, n'ont même pas franchi le premier. Éliminé d'entrée à 's-Hertogenbosh par l'incroyable Tim van Rijthoven, finalement vainqueur du tournoi au détriment de Daniil Medvedev, Fritz (tête de série n°4) a cette fois subi la loi de Jack Draper (99eme), invité par les organisateurs, et qui rêve du même parcours que le Néerlandais. Il l'a emporté 6-3, 6-2 en 1h13.Il a pris le service du vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells à 2-1 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière (il avait tout de même pris un set à Novak Djokovic l'an passé à Wimbledon), à 20 ans. Le jeune Anglais affrontera Quentin Halys ou Emil Ruusuvuori au tour suivant.L'autre Américain passé à la trappe est Reilly Opelka, tête de série n°8, qui n'avait pas eu beaucoup de chance au tirage en héritant d'un joueur classé seulement trois rangs derrière lui (18eme contre 21eme),(qui n'a servi que 6 aces) et en lui prenant son service à 2-2 dans le premier set et 1-1 dans le deuxième. Il défiera Alejandro Davidovich Fokina au tour suivant. Tête de série n°3, Cameron Norrie n'avait pas eu de chance non plus en se retrouvant opposé d'entrée au 22eme mondial et ancien demi-finaliste de Wimbledon Grigor Dimitrov.. Dimitrov a perdu le tie-break 7-2, mais s'est ensuite réveillé, en menant rapidement 5-0 dans le deuxième pour le remporter 6-1, puis en réussissant un break décisif à 2-2, avant de sauver trois balles de 4-4, pour s'imposer dans le troisième.