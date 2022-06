ATP - Queen's : Ruud et Schwartzman éliminés dès le premier tour

🚨 UPSET ALERT 🚨@ryanhpen defeats the World No.5 Casper Ruud 7-6 7-6 in his debut ATP main draw appearance!@QueensTennis | #CinchChampionships pic.twitter.com/tdFWwtGXDc

— ATP Tour (@atptour) June 14, 2022

Schwartzman perd en moins d'une heure

On ne l'avait pas vu sur les courts depuis sa finale perdue à Roland-Garros contre Rafael Nadal. Mais Casper Ruud n'est pas resté bien longtemps au tournoi du Queen's. Le Norvégien, 5eme mondial, n'a jamais caché qu'il n'aimait pas vraiment le gazon (il n'a d'ailleurs jamais passé un tour à Wimbledon), et il a disparu dès son entrée en lice dans le tournoi londonien, dont il est la tête de série n°1.A noter toutefois qu'il a dû se faire masser au niveau de la hanche pendant cette rencontre. Auteur de 8 aces et 5 doubles-fautes, le finaliste de Roland-Garros a dû sauver 10 balles de break, mais n'a finalement perdu qu'une seule fois son service. C'était dans le deuxième set, alors qu'il venait pourtant de prendre la mise en jeu de son adversaire pour la première fois du match, à 3-3. Il a ensuite perdu le tie-break 7-2. Dans la première manche, Ruud s'était procuré une balle de set à 6-5 sur le service de Peniston (26 ans), qui l'avait sauvée avant d'enchaîner en remportant le tie-break 7-4. Sauf changement de dernière minute, il s'agissait du seul match de préparation à Wimbledon de Casper Ruud.Pour Diego Schwartzman, tête de série n°5, cela ne s'est pas mieux passé. Le huitième de finaliste de Roland-Garros (éliminé par Djokovic) a été battu par Sam Querrey, ancien demi-finaliste de Wimbledon, mais issu des qualifications cette semaine., en servant 10 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre. Il a breaké à 1-0 et 3-0 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième pour rallier les huitièmes de finale.