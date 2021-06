Paire giflé par Murray



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

2eme tour

Mannarino (FRA) - Evans (GBR, n°6)



1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Jérémy Chardy n'a toujours pas gagné un match sur gazon cette saison.Cette fois, cela a été au tour d'Alexander Bublik de jouer un vilain tour à notre représentant de 34 ans, qui a toutefois mieux résisté (défaite en trois sets 6-4, 3-6, 6-3) face au Kazakh que six jours plus tôt contre Yannick Hanfmann. En effet, le jeune Allemand avait fait mordre la poussière au 59eme mondiale en deux sets. Bublik, qui restait sur une défaite en double en finale de Roland-Garros aux côtés de son compatriote Andrey Golubev, et ce pour le plus grand plaisir de la paire française composée de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, de nouveau sacrés Porte d'Auteuil, sera opposé au deuxième tour au surprenant Britannique Jack Draper, 309eme au classement. A seulement 19 ans, ce dernier, invité par les organisateurs, avait créé lundi la sensation du premier tour en faisant chuter l'un des favoris Yannick Sinner.Plus apparu sur un court depuis le 3 mars dernier et sa défaite au deuxième tour à Rotterdam contre Rublev, le Britannique n'a pas chômé à l'entraînement pour autant visiblement. Pas du tout à court de rythme, en dépit de ce que son inactivité en compétition pendant plus de trois mois aurait pu laisser penser,redescendu à la 124eme place du classement après avoir subi trois opérations à une hanche et réfléchi un temps à tout arrêter. Sa démonstration face au 46eme mondial mardi pour son premier match sur gazon depuis trois ans, en 2018 dans ce même tournoi du Queen's, où il n'avait plus gagné depuis 2016, a beaucoup ému l'Ecossais après-coup. Elle a dû également faire dire à Murray, cinq fois vainqueur à Londres, qu'il a bien fait de ne pas raccrocher. Surtout qu'au prochain tour, l'attendra un vrai test comme il les aime, face à la tête de série numéro 1 du tournoi l'Italien Matteo Berrettini.Berrettini (ITA, n°1) - Murray (GBR, WC)De Minaur (AUS, n°4) - Millman (AUS)Cilic (CRO) ou Ofner (AUT, Q) - Lu (TPE, PR) ou Fognini (ITA, n°8)Karatsev (RUS, n°5) - Norrie (GBR)Bublik (KAZ) - Draper (GBR, WC)Troicki (SER, Q) - Tiafoe (USA)Lopez (ESP) - Vukic (AUS, Q) ou Shapovalov (CAN, n°2)bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)bat: 6-3, 6-2bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)Cilic (CRO) - Ofner (AUT, Q)Lu (TPE, PR) - Fognini (ITA, n°8)bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4batbat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)Vukic (AUS, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)