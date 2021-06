Mannarino retrouve le sourire

Sinner tombe de haut



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Chardy (FRA)

Mannarino, enfin ! Incapable de gagner le moindre match cette saison sur terre battue, de loin la surface qu'il aime le moins (pour ne pas dire qu'il la déteste), Adrian Mannarino attendait avec impatience le coup d'envoi de la saison sur herbe pour tenter de renouer avec un succès qui le fuyait depuis le 27 mars dernier à Miami, sur dur. A Stuttgart, le gazon ne lui avait pas porté plus chance que la terre, puisque le Francilien avait connu face à Duckworth sa huitième élimination de suite dès le premier tour.Mannarino a ainsi mis un terme à sa longue série de défaites (huit de suite) et retrouve enfin le sourire, lui qui n'avait plus gagné depuis deux mois et demi, avec ce succès au 1er tour en Floride face au Serbe Miomir Kecmanovic. Le Français a redémarré une série. A lui maintenant de la confirmer, au 2eme tour contre Poyrin ou le local Dan Evans.Privé de saison sur gazon la saison passée, comme tous les autres joueurs, Jannik Sinner disputait son premier match sur sa surface depuis deux ans ce lundi au Queen's. Et le jeune Italien de 19 ans (23eme mondial) n'est pas parvenu à remporter son premier match sur herbe dans un tableau principal de tournoi ATP : il s'est incliné en deux tie-breaks (7-6 puis 7-2) en 1h59 contre l'invité britannique Jack Draper (308eme), qui remporte le premier match de sa sa carrière sur le circuit, à 19 ans. Sinner a servi 8 aces durant cette rencontre et a très bien débuté en menant 4-0.Dans la deuxième manche, Sinner a encore craqué, en voyant Draper revenir à 5-5 alors qu'il menait 5-3. Cette fois, l'Italien n'a pas existé dans le tie-break, perdu 7-2 sans le moindre suspense. La tête de série n°3 disparait donc dès le premier tour, et c'est Alexander Bublik ou Jérémy Chardy qui affrontera Draper.Avec A.SBerrettini (ITA, n°1) - Travaglia (ITA)- Murray (GBR, WC)Popyrin (AUS) - Evans (GBR, n°6)De Minaur (AUS, n°4) - Djere (SER)bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)Cilic (CRO) - Ofner (AUT, Q)Lu (TPE, PR) - Fognini (ITA, n°8)Karatsev (RUS, n°5) - Tabilo (CHI, LL)bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4Bublik (KAZ) -bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)Sonego (ITA, n°7) - Troicki (SER, Q)Bedene (GBR) - Tiafoe (USA)Lopez (ESP) - Marchenko (UKR, Q)Vukic (AUS, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)