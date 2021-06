ATP - Queen's : Le choc 100% australien pour De Minaur

Le premier qualifié pour les quarts de finale du tournoi du Queen's se nomme Alex De Minaur ! L'Australien, tête de série n°6 du tournoi londonien et 22eme joueur mondial, s'est défait de son compatriote John Millman (43eme) sans encombre en huitièmes de finale : 6-1, 6-3 en 1h02. De Minaur a déroulé dans le premier set en breakant à trois reprises, puis a mené 4-1 dans le deuxième, avant de voir Millman débreaker (4-3) mais perdre de nouveau son service dans la foulée (5-3). De Minaur a ensuite conclu sans trembler, pour s'offrir un quart de finale contre Marin Cilic et Fabio Fognini.



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



2eme tour

Berrettini (ITA, n°1) - Murray (GBR, WC)

Mannarino (FRA) - Evans (GBR, n°6)

De Minaur (AUS, n°4) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO) - Fognini (ITA, n°8)



Karatsev (RUS, n°5) - Norrie (GBR)

Bublik (KAZ) - Draper (GBR, WC)

Troicki (SER, Q) - Tiafoe (USA)

Lopez (ESP) - Shapovalov (CAN, n°2)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°6) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)

Fognini (ITA, n°8) bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA) bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)