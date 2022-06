ATP - Queen's : Halys craque sur la fin

Il y a encore quelques mois, Quentin Halys espérait entrer dans le Top 100. Aujourd'hui, le joueur de 25 ans est 86eme mondial, et il a obtenu le droit de disputer le prestigieux tournoi du Queen's en franchissant les qualifications le week-end dernier. Seul Français présent dans le tableau du tournoi londonien, il disputait ce mardi le tout premier match de sa carrière dans le tableau principal d'un tournoi ATP sur gazon. Et il s'est incliné de justesse. Le natif de Bondy avait eu de la chance au tirage en héritant d'un autre qualifié, Emil Ruusuvuori (56eme), mais c'est le Finlandais qui l'a emporté : 6-4, 6-7, 6-4 en 2h24. Même s'il a servi 10 aces, Quentin Halys a souvent été en danger sur son service, avec seulement 49% de premières balles et douze balles de break à sauver.

Halys s'est arraché dans le tie-break

Dans le premier set, il a perdu sa mise en jeu à 2-2 et n'a jamais été en mesure de revenir. Dans le deuxième, il a été mené 3-1, mais a réussi à revenir à 5-5, avant de l'emporter 8-6 au tie-break, alors qu'il l'avait pourtant commencé en perdant les quatre premiers points. Le Finlandais aurait pu être assommé par ce scénario, alors que la victoire était toute proche, mais cela n'a pas été le cas. Les deux joueurs ont tant bien que mal tenu leur service dans le troisième set, jusqu'à 5-4 en faveur de Ruusuvuori, où Halys a dû sauver deux balles de match. Et après un jeu très long, il a fini par céder sur la troisième occasion de son adversaire, qui se qualifie donc pour le deuxième tour, contre le Britannique Draper. Le Français va quant à lui prendre le chemin des Baléares, pour disputer les qualifications à Majorque, avant de revenir à Londres pour Wimbledon, où il entre dans le tableau final.