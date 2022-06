ATP - Queen’s : Cilic pour la sixième fois en demi-finales

Cilic affrontera Krajinovic

Marin Cilic peut continuer à croire à un troisième titre au Queen’s. Le Croate, tête de série numéro 7 du tournoi londonien, a validé son billet pour le dernier carré en venant à bout d’Emil Ruusuvuori, issu de qualifications. Le 17eme joueur mondial n’a pas tardé à prendre l’avantage dans l’échange sur le Finlandais mais sans parvenir à le traduire au tableau d’affichage. En effet, Marin Cilic a manqué trois balles de break dans le quatrième jeu avant d’en manquer une autre quatre jeux plus tard. En conséquence, les deux joueurs ont dû se départager au jeu décisif. Remportant cinq des six premiers points, le Croate a pris un avantage qui s’est avéré définitif pour le gain de la première manche.En difficulté dans l’exercice de la conversion des balles de break dans cette première manche, Marin Cilic a finalement pu trouver les solutions dans la deuxième. En effet si Emil Ruusuvuori a remporté blanc son premier jeu de service, il a ensuite subi le jeu. Deux balles de break ont permis au Croate de prendre deux fois le service de son adversaire pour mener cinq jeux à un. A l’orgueil, le Finlandais a effacé un de ses deux jeux de service de retard mais n’a pas été en mesure d'aller plus loin dans sa remontée. La deuxième opportunité de servir pour le match a permis à Marin Cilic de mettre fin au suspense (7-6, 6-4 en 1h48’). Pour une place en finale, le Croate affrontera Filip Krajinovic. Le Serbe, après avoir concédé le premier set, a pris le meilleur sur le Britannique Ryan Peniston en trois manches (4-6, 6-3, 6-3 en 2h09’).