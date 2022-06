ATP - Queen's : Berrettini toujours invaincu depuis son retour

Et de six victoires de suite pour Matteo Berrettini ! De retour à la compétition la semaine passée, après une blessure à la main qui l'a privé du Masters 1000 de Miami et de toute la saison sur terre battue, le joueur italien a enchaîné une sixième victoire de suite ce jeudi. Vainqueur du tournoi de Stuttgart dimanche contre Andy Murray, le n°10 mondial est en quarts de finale au Queen's, après son succès en trois sets sur le lucky-loser américain Denis Kudla, 82eme mondial, qui avait remplacé Murray dans le tableau du tournoi londonien. L'Italien a souffert, mais il a fini par l'emporter 3-6, 7-6, 6-4 en 2h46.

Berrettini laborieux mais en quarts

Auteur de 22 aces durant cette rencontre, il a été breaké à deux reprises. Dans le premier, Berrettini a sauvé deux balles de break, mais la troisième, à 3-4, lui a été fatale, et l'Américain a empoché la manche. Aucun break en revanche dans la deuxième, où l'Italien a manqué deux balles de set à 6-5, avant de finalement l'emporter au tie-break (7-5). Il a donc fallu disputer une troisième manche, où Kudla a perdu son service à 2-2, mais a débreaké dans la foulée (3-3). Cependant, à 4-4, Berrettini, finaliste du dernier Wimbledon, a fait valoir son expérience en breakant une dernière fois, avant de conclure sur le jeu suivant, non sans trembler, car l'Américain s'est procuré une balle de 5-5. Même si ce fut laborieux, voilà le n°10 mondial en quarts de finale, avec un bon coup à jouer dans cette partie basse du tableau où il est la dernière tête de série encore en lice.