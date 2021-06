ATP - Queen’s : Berrettini s’offre une troisième finale en 2021

Sacré à Belgrade puis battu en finale à Madrid, Matteo Berrettini aura une nouvelle occasion de gonfler son palmarès ce dimanche. Le numéro 9 mondial s’est, en effet, qualifié pour la finale du tournoi ATP du Queen’s, sa deuxième sur gazon après son titre à Stuttgart en 2019. Pour cela, l’Italien a pris le meilleur en deux manches sur Alex de Minaur, tête de série numéro 4. Plus entreprenant d’entrée, Matteo Berrettini est allé chercher le break dès le troisième jeu avant de manquer une opportunité de doubler son avantage deux jeux plus tard. Dès lors, les deux joueurs ont tenu sans sourciller leurs engagements. A sa deuxième balle de set, la tête de série numéro 1 du prestigieux tournoi londonien a confirmé son ascendant. L’Italien n’est pas passé loin d’appliquer la même recette dans la deuxième manche avec trois balles de break dans le cinquième jeu. Mais Alex de Minaur a su résister avant de s’offrir sa première… et seule opportunité de prendre le service de Matteo Berrettini sans parvenir à s’en saisir. Au tout dernier moment, le numéro 9 mondial a accéléré et, à force d’insister, a su faire le break. Sans perdre plus de temps, l’Italien a converti sa deuxième balle de match (6-4, 6-4 en 1h24’) et retrouvera Cameron Norrie ou Denis Shapovalov ce dimanche pour le titre.



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



Demi-finales

Berrettini (ITA, n°1) bat De Minaur (AUS, n°4) : 6-4, 6-4

Norrie (GBR) - Shapovalov (CAN, n°2)



Quarts de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (5), 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Cilic (CRO) : 3-6, 6-3, 6-4

Norrie (GBR) bat Draper (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4



2eme tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 7-6 (7)

De Minaur (AUS, n°4) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO) bat Fognini (ITA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)



Norrie (GBR) bat Karatsev (RUS, n°5) : 7-5, 6-2

Draper (GBR, WC) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (5), 7-6 (0)

Tiafoe (USA) bat Troicki (SER, Q) : 6-3, 7-6 (3)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-3



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Murray (GBR, WC) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Evans (GBR, n°6) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4



De Minaur (AUS, n°4) bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)

Cilic (CRO) bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)

Fognini (ITA, n°8) bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)



Karatsev (RUS, n°5) bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2

Norrie (GBR) bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4

Bublik (KAZ) bat Chardy (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Draper (GBR, WC) bat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)



Troicki (SER, Q) bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA) bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)

Shapovalov (CAN, n°2) bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)