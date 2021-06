ATP - Queen's : Berrettini, favori et vainqueur final

🇨🇭 Gstaad 2018

Avant que Matteo Berrettini ne pénètre sur le court, dimanche en finale du Queen's, sans savoir encore qu'il allait remporter aux dépens de Cameron Norrie à l'issue d'un très beau combat (6-4, 6-7, 6-3) le cinquième titre de sa carrière et le deuxième sur gazon,Tête de série numéro 1 du tournoi, et donc immense favori par la même occasion, le numéro 9 mondial a tenu son rang toute la semaine, avec des succès face à Andy Murray, Daniel Evans et Alex De Minaur notamment. Dimanche, même s'il a souffert face au Britannique,pour celui qui avait quitté Roland-Garros en quarts de finale récemment, après avoir mordu la poussière face à Novak Djokovic comme tous les adversaires du Serbe cette année Porte d'Auteuil. Berrettini a donc bien fait de faire le voyage à Londres.Depuis Boris Becker en 1985, jamais aucun "débutant" n'avait d'ailleurs réussi à soulever le trophée.bat Norrie (GBR) : 6-4, 6-7 (5), 6-3bat De Minaur (AUS, n°4) : 6-4, 6-4bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-5, 6-3bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (5), 6-3bat Cilic (CRO) : 3-6, 6-3, 6-4bat Draper (GBR, WC) : 6-3, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-4bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-3bat: 6-4, 7-6 (7)bat Millman (AUS) : 6-1, 6-3bat Fognini (ITA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)bat Karatsev (RUS, n°5) : 7-5, 6-2bat Bublik (KAZ) : 7-6 (5), 7-6 (0)bat Troicki (SER, Q) : 6-3, 7-6 (3)bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-3bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 7-6 (4)bat: 6-3, 6-2bat Broady (GBR, WC) : 6-4, 6-4bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Djere (SER) : 3-6, 6-3, 6-4bat Opelka (USA) : 7-6 (4), 5-7, 7-6 (6)bat Ofner (AUT, Q) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (4)bat Lu (TPE, PR) : 6-4, 7-6 (3)bat Tabilo (CHI, LL) : 3-6, 6-4, 6-2bat Ramos-Vinolas (ESP) : 4-6, 6-3, 6-4batbat Sinner (ITA, n°3) : 7-6 (2), 7-6 (2)bat Sonego (ITA, n°7) : 6-4, 6-4bat Bedene (GBR) : 6-4, 3-6, 6-4bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 7-6 (6)bat Vukic (AUS, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)