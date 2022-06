ATP - Queen's : Berrettini dispose de Krajinovic et conserve son titre

Matteo Berrettini est inarrêtable. Ce dimanche, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°2, a conservé son titre au Queen's en Grande-Bretagne, sur gazon, après sa victoire, en finale, contre le Serbe Filip Krajinovic, 48eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h34 de jeu. Dans la première manche, après trois balles de break d'entrée, puis une quatrième dans la foulée, l'Italien a fini par faire le break, à 2-2. Avant de se faire débreaker dans la foulée, malgré une première balle sauvée. Finalement, au meilleur des moments, soit à 5-5, le Transalpin a réalisé un nouveau break, pour s'adjuger ensuite cette première manche, à sa première opportunité (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal, pendant les quatre premiers jeux.

Septième titre pour Berrettini

A 2-2, le Serbe a craqué, en cédant un jeu de service blanc. Fort de cet avantage en poche, Matteo Berrettini, aujourd'hui âgé de 26 ans, n'a ensuite pas tremblé au moment de conclure, sur sa première balle de match (6-4). Absent entre le 16 mars et le 8 juin en raison d'un problème à une main, ayant nécessité une opération chirurgicale, le 10eme joueur mondial, numéro un italien, ancien numéro six et qui remporte son septième titre pour sa dixième finale, est invaincu depuis son retour, avec cette neuvième victoire de rang et ce deuxième titre consécutif, après celui de Stuttgart la semaine dernière. De son côté, Filip Krajinovic, aujourd'hui âgé de 30 ans mais toujours dans l'attente d'un premier titre pour cinq finales, se consolera avec le bond de 17 places qu'il va faire au prochain classement ATP, pour se retrouver 31eme et numéro trois serbe, lui qui n'a jamais été au-delà de la 26eme place mondiale.