ATP - Queen’s : Berrettini à nouveau en demi-finales

Berrettini a rendez-vous avec van de Zandschulp

Matteo Berrettini confirme toujours plus son bon retour. Sacré le week-end dernier à Stuttgart, l’Italien s’est offert une deuxième demi-finale consécutive sur le circuit ATP à l’occasion du tournoi du Queen’s. Le 10eme joueur mondial s’est débarrassé en deux manches de Tommy Paul, tombeur de Denis Shapovalov et Stan Wawrinka plus tôt dans la semaine. Un duel que l’Américain a démarré tambour battant, convertissant sa première balle de break pour mener trois jeux à rien. Sans s’affoler, Matteo Berrettini a attendu son heure et a frappé au moment propice. Après avoir remporté blanche sa mise en jeu, la tête de série numéro 2 du tournoi a prolongé son effort pour empocher pas moins de cinq jeux consécutifs et virer en tête à l’issue de ce premier set.Un ascendant que Matteo Berrettini aurait pu confirmer d’entrée de deuxième manche mais ça n’a été que partie remise. En effet, c’est dans le troisième jeu que le 10eme mondial a pris le service de Tommy Paul. Ce dernier a tenté de réagir mais n’a pas été en réussite sur sa première et finalement seule balle de break dans la deuxième manche. Prenant une deuxième fois le service de l’Américain, Matteo Berrettini s’est ouvert une voie royale vers le dernier carré et c’est sur un jeu blanc que l’Italien a mis un terme à la rencontre (6-4, 6-2 en 1h15’). Pour une place en finale, la tête de série numéro 2 au Queen’s devra en découdre avec Botic van de Zandschulp. Le Néerlandais a, en effet, pris le meilleur sur Alejandro Davidovich Fokina en deux manches sèches (6-2, 6-4 en 1h14’).