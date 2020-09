ATP : Quatre étapes de plus pour la fin de saison 2020

The ATP has announced the addition of four new events to the 2020 provisional schedule.

Introducing two new back-to-back ATP 250 events in Cologne (Germany, Indoor Hard) & new ATP 250 events in Sardinia (Italy, Clay), and Nur-Sultan (Kazakhstan, Indoor Hard).



Double ration à Cologne, le Kazakhstan entre au calendrier

Le calendrier de la fin de la saison 2020 du circuit ATP a une nouvelle fois évolué. Déjà élargi à la mi-août concernant la période suivant Roland-Garros, ce calendrier a été une nouvelle fois enrichi ce jeudi avec l’ajout de quatre nouveaux tournois. Dès la fin du tournoi du Grand Chelem organisé sur la terre battue parisienne, pour la semaine démarrant le 12 octobre les joueurs auront deux nouvelles options en plus du tournoi de Saint-Pétersbourg déjà confirmé précédemment. Si les joueurs qui n’en ont pas assez de la terre battue pourront aller en Sardaigne, ceux qui veulent déjà lancer la fin de saison sur dur indoor pourront faire étape à Cologne. Pour la semaine du 19 octobre, qui comptait déjà un tournoi à Anvers et à Moscou, le circuit ATP a décidé d’ajouter un troisième tournoi à... Cologne.En effet, à l’image de ce que la F1 ou le MotoGP a pu mettre en place, il y aura un deuxième tournoi dans la ville allemande la semaine suivant le premier. Le dernier tournoi ajouté sera dans la semaine du 26 octobre, soit juste avant le Masters 1000 organisé à l’Accor Arena de Paris-Bercy et enverra les joueurs intéressés au Kazakhstan. En effet, l’Astana Open sera organisé dans la capitale kazakhe Nur-Sultan en parallèle du tournoi ATP 500 de Vienne. « Ajouter de nouveaux événements au calendrier est un pas en avant positif au vu des nombreux défis auxquels notre sport a dû faire face cette année, a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, dans un communiqué. Notre objectif était de créer de nouvelles opportunités pour les joueurs de gagner de l’argent et pour les fans d’avoir du spectacle, mais également de le faire en toute sécurité. Nous sommes ravis de voir le tennis reprendre le chemin des courts et ces nouveaux événements vont nous permettre de finir fort l’année, sur le chemin du Masters de fin de saison. » Un événement qui sera organisé pour la dernière fois à Londres avant son déménagement dès 2021 à Turin.