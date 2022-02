PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Halys (FRA)

Halys (FRA)

Grenier (FRA)

Karatsev déchante à Pune. Numéro 15 au classement mondial en dépit de sa sortie dès le troisième tour à Melbourne après sa défaite contre Adrian Mannarino, Aslan Karatsev faisait figure de grand favori cette semaine en Inde, où le Russe souhaitait se refaire une santé après son élimination prématurée à l'Open d'Australie, dont il avait atteint le dernier carré l'année dernière pour sa première participation. Malheureusement pour Karatsev, il n'a même pas passé le moindre tour.Ce dernier s'est offert en deux sets (6-2, 7-6, 1h36) l'une des plus belles victoires de sa carrière jusqu'à maintenant. Sa victime, tombée de très haut, chute donc d'entrée à Pune., face à l'Espagnol Zapata Miralles et au Tchèque Kopriva. Le premier a aisément disposé (6-3, 6-4) du 126eme au classement, tandis que le second a mis encore moins de temps pour se débarrasser, là aussi en deux sets (6-3, 6-3) de Kopriva, 193eme à l'ATP. Les deux hommes s'affronteront pour une place en demi-finales du tournoi indien.E.Ymer (SUE, Q) - Bhambri (IND) ou Travaglia (ITA, n°8)J.Sousa (POR) - Altmaier (ALL, n°5)Ruusuvuori (FIN, n°6) - Vesely (RTC, n°4)Majchrzak (POL) - Musetti (ITA, n°2)bat Karatsev (RUS, n°1) : 6-2, 7-6 (3)Bhambri (IND) - Travaglia (ITA, n°8)bat Mager (ITA, n°3) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)bat Albot (MOL) : 3-6, 6-4, 6-4bat Kopriva (RTC, Q) : 6-3, 6-3bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-4bat: 6-3, 7-6 (7)bat Vukic (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 6-3- Byebat Moroni (ITA, Q) : 7-5, 3-6, 6-4bat Kovalik (SLQ) : 6-7 (10), 6-2, 7-5bat Ramanathan (IND, WC) : 7-6 (7), 4-6, 6-3- Byebat Kadhe (IND, WC) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)bat Gunneswaran (IND, WC) : 7-6 (5), 6-2bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 7-6 (11)bat Ilkel (TUR) : 6-4, 6-2bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1- Byebat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2bat Clarke (GBR, Q) : 6-3, 7-5bat: 2-6, 6-2, 7-6 (4)- Bye