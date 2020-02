C’était un jour sans pour Benoît Paire ! Pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Pune, dont il est la tête de série numéro 1, le Français n’a pas été en mesure de prendre le meilleur sur l’Italien Roberto Marcora. Après avoir manqué deux balles de break en début de match, le 19eme joueur mondial a cédé sa mise en jeu dans la foulée sans jamais avoir l’opportunité de revenir à hauteur. Le début de la deuxième manche a vu le 174eme joueur mondial, qui reste sur une élimination au deuxième tour des qualifications de l’Open d’Australie, faire à nouveau le break très rapidement mais, cette fois, la réponse de Benoît Paire a été immédiate au terme d’un jeu au long cours. Toutefois, Roberto Marcora a profité des errements du Tricolore pour faire à nouveau le break et, après avoir sauvé deux balles de débreak, conclure à sa première balle de break (6-4, 6-4 en 1h18’).

Duckworth s’en sort, Gunneswaran prend la porte

James Duckworth revient de loin ! L'Australien, 96eme joueur mondial et tête de série n°6 du tournoi de Pune, en Inde, a sauvé une balle de match mais a fini par battre Taro Daniel (102eme) sur le score de 6-7, 7-6, 6-3 en 2h54. Auteur de 16 aces, il n'a été breaké qu'une seule fois, à 2-2 dans la première manche, avant de sauver deux balles de set à 5-4 puis débreaker (5-5) et finalement s'incliner au tie-break (7-4). Dans le deuxième set, Duckworth a sauvé une balle de match sur son service à 6-5, mais a réussi à arracher le tie-break, et le remporter 8-6. Un break à 4-3 lui a suffi à empocher le troisième set, et donc le match. Il affrontera Roberto Marcora au tour suivant. Dernier joueur indien encore en lice devant son public, Prajnesh Gunneswaran a subi la loi du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, tête de série numéro 4, en deux manches et un peu moins de deux heures de jeu (6-3, 7-6 en 1h45'). Le 88eme joueur mondial retrouvera pour une place dans le dernier carré le Biélorusse Egor Gerasimov, 90eme mondial et tête de série numéro 8, qui a su remonter une manche de retard face au Serbe issu des qualifications Nikola Milojevic (2-6, 6-3, 6-2 en 1h47').



(Avec M.W.)



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



Quarts de finale

Marcora (ITA, Q) - Duckworth (AUS, n°6)

Kwon (CdS, n°4) - Gerasimov (BIE, n°8)

Vesely (RTC) - Ivashka (BIE)

Sugita (JAP, n°5) - Berankis (LIT, n°2)



2eme tour

Marcora (ITA, Q) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Duckworth (AUS, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3

Kwon (CdS, n°4) bat Gunneswaran (IND) : 6-3, 7-6 (5)

Gerasimov (BIE, n°8) bat Milojevic (SER, Q) : 2-6, 6-3, 6-2



Vesely (RTC) bat Caruso (ITA, n°7) : 7-6 (5), 6-4

Ivashka (BIE) bat Travaglia (ITA, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Sugita (JAP, n°5) bat Troicki (SER, Q) par forfait

Berankis (LIT, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-6 (2), 6-1



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) bat Mukund (IND, WC) : 6-2, 7-6 (7)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye