ATP - Pune : Elimination en huitièmes de finale pour Quentin Halys

Deux tours et il n’y a déjà plus de Français en compétition à Pune. Alors qu’Hugo Grenier s’est incliné ce mardi pour son entrée en lice, Quentin Halys n’a pas été en mesure d’aller plus loin que les huitièmes de finale. En effet, après avoir créé la surprise en sortant au premier tour la tête de série numéro 7 Ricardas Berankis, le 141eme mondial n’a pas su confirmer face à Kamil Majchrzak. Une rencontre que le Polonais a démarré sur les chapeaux de roues, convertissant sa première balle de break pour mener trois jeux à rien. Solide au service, le 95eme mondial n’a eu qu’une seule alerte en toute fin de premier set. Alors qu’il a tout d’abord manqué trois premières balles de set, Kamil Majchrzak a dû écarter une balle de débreak avant de conclure. L’entame de la deuxième manche a été similaire à la première, Quentin Halys cédant son service lors de son deuxième engagement pour se retrouver mené trois jeux à un. Mais, alors que le Polonais servait pour le match, le Tricolore a su reprendre l’ascendant. Sans concéder la moindre balle de match à son adversaire, le 141eme mondial a eu besoin de huit balles de débreak pour recoller à cinq jeux partout. C’est finalement un jeu décisif d’abord très équilibré qui a départagé les deux joueurs. En effet, chacun d’entre-eux a perdu son premier point de service. Toutefois, après avoir écarté une balle d’égalisation à une manche partout, Kamil Majchrzak est allé chercher la victoire sur le service de Quentin Halys (6-3, 7-6 en 1h36’).

Altmaier renverse Albot

Tête de série numéro 5, Daniel Altmaier s’est également qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Pune. L’Allemand a toutefois dû effacer un set de retard dans son duel avec le Moldave Radu Albot. En effet, avec deux breaks dont le dernier pour conclure, le 108eme mondial a fait la course en tête. Toutefois, Daniel Altmaier a su insister au début de la deuxième manche pour prendre l’ascendant et égaliser à un set partout avant de faire la différence très tôt dans l’ultime manche et l’emporter à sa troisième balle de match (3-6, 6-4, 6-4 en 2h12’).



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) - E.Ymer (SUE, Q)

Bhambri (IND) - Travaglia (ITA, n°8)

Mager (ITA, n°3) - J.Sousa (POR)

Altmaier (ALL, n°5) bat Albot (MOL) : 3-6, 6-4, 6-4



Ruusuvuori (FIN, n°6) - Kopriva (RTC, Q)

Zapata Miralles (ESP) - Vesely (RTC, n°4)

Majchrzak (POL) bat Halys (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Vukic (AUS) - Musetti (ITA, n°2)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE, Q) bat Moroni (ITA, Q) : 7-5, 3-6, 6-4

Bhambri (IND) bat Kovalik (SLQ) : 6-7 (10), 6-2, 7-5

Travaglia (ITA, n°8) bat Ramanathan (IND, WC) : 7-6 (7), 4-6, 6-3



Mager (ITA, n°3) - Bye

J.Sousa (POR) bat Kadhe (IND, WC) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2

Albot (MOL) bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Altmaier (ALL, n°5) bat Gunneswaran (IND, WC) : 7-6 (5), 6-2



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 7-6 (11)

Kopriva (RTC, Q) bat Ilkel (TUR) : 6-4, 6-2

Zapata Miralles (ESP) bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1

Vesely (RTC, n°4) - Bye



Halys (FRA) bat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2

Majchrzak (POL) bat Clarke (GBR, Q) : 6-3, 7-5

Vukic (AUS) bat Grenier (FRA) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Musetti (ITA, n°2) - Bye