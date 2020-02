ATP - Pune : Duckworth s'est fait peur

James Duckworth revient de loin ! L'Australien, 96eme joueur mondial et tête de série n°6 du tournoi de Pune, en Inde, a sauvé une balle de match mais a fini par battre Taro Daniel (102eme) sur le score de 6-7, 7-6, 6-3 en 2h54. Auteur de 16 aces, il n'a été breaké qu'une seule fois, à 2-2 dans la première manche, avant de sauver deux balles de set à 5-4 puis débreaker (5-5) et finalement s'incliner au tie-break (7-4). Dans le deuxième set, Duckworth a sauvé une balle de match sur son service à 6-5, mais a réussi à arracher le tie-break, et le remporter 8-6. Un break à 4-3 lui a suffi à empocher le troisième set, et donc le match. Il affrontera Benoit Paire ou Roberto Marcora au tour suivant.



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



2eme tour

Paire (FRA) - Marcora (ITA, Q)

Duckworth (AUS, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3

Kwon (CdS, n°4) - Gunneswaran (IND)

Milojevic (SER, Q) - Gerasimov (BIE, n°8)



Vesely (RTC) bat Caruso (ITA, n°7) : 7-6 (5), 6-4

Ivashka (BIE) bat Travaglia (ITA, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Sugita (JAP, n°5) bat Troicki (SER, Q) par forfait

Berankis (LIT, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-6 (2), 6-1



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) bat Mukund (IND, WC) : 6-2, 7-6 (7)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye