ATP - Pune : Deuxième titre en carrière pour Jiri Vesely

Après cinq ans d’attente, Jiri Vesely a remporté le deuxième titre de sa carrière sur le circuit ATP. Sacré à Auckland en 2015, le Tchèque a ajouté le tournoi de Pune à son tableau de chasse au terme d’une finale indécise face à Egor Gerasimov. Auteur du premier break du match, blanc dès le premier jeu, le 107eme joueur mondial a vu le Biélorusse revenir immédiatement à hauteur. Dès lors, les deux joueurs ont tenu leurs mises en jeu et se sont expliqués dans un jeu décisif que Jiri Vesely a nettement dominé (7-6 en 50 minutes). La deuxième manche a été dans la même veine, avec deux joueurs très costauds au service mais c’est Egor Gerasimov qui a eu le dernier mot, breakant au dernier moment avant d’égaliser à une manche partout (7-5 en 49 minutes). Le sort de la dernière manche n’a rapidement pas fait de doute. Pas inquiété par Egor Gerasimov, Jiri Vesely a pris le service de son adversaire dès sa première mise en jeu et, après avoir manqué le double break dans le sixième jeu, a scellé le sort de cette finale sur un jeu blanc (7-6, 5-7, 6-3 en 2h13’). Avec ce titre, le Tchèque va remonter à la 72eme place du classement ATP, quatre points derrière... Egor Gerasimov qui va connaître le meilleur classement de sa carrière ce lundi.



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



Finale

Vesely (RTC) bat Gerasimov (BIE, n°8) : 7-6 (2), 5-7, 6-3



Demi-finales

Gerasimov (BIE, n°8) bat Duckworth (AUS, n°6) : 7-6 (2), 6-4

Vesely (RTC) bat Berankis (LIT, n°2) : 6-7 (8), 7-6 (3), 7-6 (7)



Quarts de finale

Duckworth (AUS, n°6) bat Marcora (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Gerasimov (BIE, n°8) bat Kwon (CdS, n°4) : 4-6, 7-6 (1), 6-4

Vesely (RTC) bat Ivashka (BIE) : 2-6, 6-1, 7-6 (11)

Berankis (LIT, n°2) bat Sugita (JAP, n°5) : 4-6, 7-6 (4), 6-2



2eme tour

Marcora (ITA, Q) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Duckworth (AUS, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3

Kwon (CdS, n°4) bat Gunneswaran (IND) : 6-3, 7-6 (5)

Gerasimov (BIE, n°8) bat Milojevic (SER, Q) : 2-6, 6-3, 6-2



Vesely (RTC) bat Caruso (ITA, n°7) : 7-6 (5), 6-4

Ivashka (BIE) bat Travaglia (ITA, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Sugita (JAP, n°5) bat Troicki (SER, Q) par forfait

Berankis (LIT, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-6 (2), 6-1



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) bat Mukund (IND, WC) : 6-2, 7-6 (7)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye