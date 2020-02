ATP - Pune : C'est déjà fini pour Hoang

Antoine Hoang sorti d'entrée à Pune (Inde). Seul Français engagé dans le tournoi indien avec Benoît Paire, tête de série numéro 1 et qualifié directement pour le deuxième tour sans jouer, le Varois a mordu la poussière (7-6, 6-4) dès ses débuts, ce mardi. Hoang était pourtant opposé à un adversaire largement prenable, dans la mesure où Nikola Milojevic avait dû passer, lui, par les qualifications pour intégrer le tableau final et affiche un classement inférieur à celui de notre représentant (148eme contre 126eme).

Milojevic mais pas que...

A l'issue d'un premier set très accroché et bouclé au jeu décisif (7-5) par Milosevic à sa cinquième balle de set et d'un deuxième moins serré, c'est pourtant le Serbe qui a signé l'une des performances du jour. Mené un set à rien, Hoang a tenu jusqu'à 3-3 dans la seconde manche avant de subir un nouveau break, fatal. A noter que Milojevic n'est pas le seul joueur issu des qualifications à avoir franchi le premier tour, puisque l'Italien Marcora (174eme) et le Serbe Viktor Troicki (191eme), la veille, sont eux aussi sorti vainqueurs de leur premier match, face respectivement à un autre qualifié Lukas Rosol et à l'Indonésien Nagal.



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) - Mukund (IND, WC)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye