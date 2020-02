ATP - Pune : Berankis réussit son entrée en lice

Ce mercredi, le Lituanien Ricardas Berankis, 73eme joueur mondial et tête de série n°2, a parfaitement réussi son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Pune en Inde, sur dur, en battant l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe, 149eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (2), 6-1) et 1h44 de jeu. Ça passe également pour le Japonais Yuichi Sugita, 86eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a profité du forfait du Serbe Viktor Troicki, 191eme joueur mondial et issu des qualifications. C'est en revanche terminé pour les Italiens Stefano Travaglia, 82eme joueur mondial et tête de série n°3, et Salvatore Caruso, 98eme joueur mondial et tête de série n°7, battus respectivement par le Biélorusse Ilya Ivashka, 152eme joueur mondial (7-6 (5), 7-6 (3) et 2h02 de jeu) et le Tchèque Jiri Vesely, 107eme joueur mondial (7-6 (5), 6-4 et 1h52 de jeu).



PUNE (Inde, ATP 250, dur, 549 939€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



2eme tour

Paire (FRA) - Marcora (ITA, Q)

Daniel (JAP) ou Mukund (IND, WC) - Duckworth (AUS, n°6)

Kwon (CdS, n°4) - Gunneswaran (IND)

Milojevic (SER, Q) - Gerasimov (BIE, n°8)



Vesely (RTC) bat Caruso (ITA, n°7) : 7-6 (5), 6-4

Ivashka (BIE) bat Travaglia (ITA, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

Sugita (JAP, n°5) bat Troicki (SER, Q) par forfait

Berankis (LIT, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-6 (2), 6-1



1er tour

Paire (FRA) - Bye

Marcora (ITA, Q) bat Rosol (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Daniel (JAP) bat Mukund (IND, WC) : 6-2, 7-6 (7)

Duckworth (AUS, n°6) bat Gojowczyk (ALL) : 7-6 (5), 6-4



Kwon (CdS, n°4) - Bye

Gunneswaran (IND) bat Maden (ALL) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Milojevic (SER, Q) bat Hoang (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Gerasimov (BIE, n°8) bat Lorenzi (ITA) : 6-2, 6-3



Caruso (ITA, n°7) bat Ramanathan (IND, WC) : 3-6, 6-4, 7-5

Vesely (RTC) bat Kadhe (IND, WC) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE) bat Donskoy (RUS) : 6-3, 6-2

Travaglia (ITA, n°3) - Bye



Sugita (JAP, n°5) bat Fabbiano (ITA) : 6-3, 6-0

Troicki (SER, Q) bat Nagal (IND) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Stebe (ALL) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 6-4

Berankis (LIT, n°2) - Bye