ATP : Pour Mouratoglou, Alcaraz fusionne le jeu de Federer, Djokovic et Nadal

Carlos Alcaraz a progressé de manière météoritique. Vainqueur de son premier titre sur le circuit ATP à Umag en juillet 2021, l’Espagnol s’est installé à la première place mondiale à peine un an plus tard. Vainqueur du dernier US Open aux dépens de Casper Ruud, le natif d’El Palmar est déjà comparé aux plus grands et Patrick Mouratoglou s’est prêté à l’exercice. Dans un entretien accordé au site Tennis Majors, le technicien français a assuré que le protégé de Juan Carlos Ferrero « combine les qualités des trois plus grands joueurs de tous les temps », c’est-à-dire Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Toutefois, celui qui apporte actuellement ses connaissances à Holger Rune ajoute pense « que celui dont son jeu se rapproche le plus est Federer ». « Comme lui, il est super agressif et super créatif, il essaie toujours de faire quelque chose avec la balle, affirme Patrick Mouratoglou. La vitesse avec laquelle il est capable d’aller du fond du court à l’intérieur, c’est du pur Roger. »

Mouratoglou élogieux envers Alcaraz

Toutefois, le Bâlois n’est la seule source d’inspiration pouvant forger le jeu de Carlos Alcaraz, qui fait partie des quatre joueurs déjà assurés de participer au prochain Masters de Turin, aux côtés de Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas mais également son aîné Rafael Nadal. « En même temps, il a les qualités de contre-attaque de Djokovic. Et il peut jouer de longs rallyes avec beaucoup d’effets, comme Nadal, a assuré Patrick Mouratoglou. Et pour couronner le tout, il sert très bien pour sa taille et il retourne très bien. » Il ne reste à l’Espagnol qu’à faire le nécessaire pour terminer l’année au sommet de la hiérarchie mondiale, lui qui reste sur une contre-performance retentissante à Astana, avec une défaite dès son entrée en lice face à David Goffin. Ce qui devrait commencer dès la semaine prochaine à Bâle avant le dernier Masters 1000 de la saison, disputé à Paris-Bercy. Il sera alors temps de se tourner vers le Piémont pour la grande fête de fin d’année.