ATP : Pouille va mieux

Lucas Pouille entrevoit le bout du tunnel ! Le 22eme joueur mondial avait dû mettre un terme à sa saison à la mi-octobre, après une défaite au 2eme tour du Masters 1000 de Shanghai face à Jon Isner, en raison d’une blessure au coude droit. Le Nordiste avait donc notamment manqué le Rolex Paris Masters et la Coupe Davis, où il aurait été sélectionné s’il n’avait pas été blessé, comme l’a avoué le capitaine Sébastien Grosjean lorsqu’il a dévoilé son équipe. Mais ça va beaucoup mieux pour le protégé d’Amélie Mauresmo, qui s’est confié dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi : « Ça va mieux. On a pris le temps qu’il fallait pour se soigner, on a fait tous les protocoles pour que ça aille vite. On a réussi à reprendre un peu plus tôt que prévu car la douleur a diminué. C’était positif », déclare Pouille. S’il est remis à temps, le Français disputera la toute nouvelle ATP Cup aux côtés de Gaël Monfils début janvier en Australie, avant de se retrouver devant un énorme défi : défendre les 720 points de sa demi-finale à l’Open d’Australie 2019. Une défaite prématurée à Melbourne pourrait le faire plonger vers la 70eme place mondiale…