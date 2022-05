ATP : Pouille espère retrouver son niveau

Lucas Pouille veut rattraper le temps perdu. 10eme joueur mondial en mars 2018, le natif de Grande-Synthe a vécu une véritable traversée du désert pendant quasiment trois ans en raison d’un coude récalcitrant. Une blessure qui l’a contraint à passer par la case opération et à être absent du circuit ATP pendant près d’un an avant un retour compliqué à la compétition depuis. « Ça a été trois ans très compliqués, notamment les deux premières années avec cette blessure au coude et l'opération où j'ai arrêté quasiment deux ans sans pouvoir servir », a confié le Nordiste dans un entretien accordé à Eurosport en amont du Masters 1000 de Madrid, pour lequel il a obtenu une invitation aux côtés de Carlos Gimeno Valero, Andy Murray et Jack Draper, qui a passé le premier tour ce dimanche aux dépens de Lorenzo Sonego. Un retour à la compétition qui n’a pas été sans conséquences, avec « d'autres blessures sont apparues, le dos, l'épaule, les abdos », a-t-il ajouté.

Pouille : « Je suis dans une bonne condition physique »

Dans l’ensemble, Lucas Pouille admet que « le corps soit se réhabituer » et c’est ce qui a posé problème depuis plusieurs mois à celui qui reste sur un quart de finale lors du tournoi ATP de Marseille, sa dernière apparition sur le circuit principal. Des soucis que l’actuel 174eme mondial entend laisser derrière lui. « Maintenant je suis dans une bonne condition physique et j'espère revenir très vite, a-t-il confié. Je n'ai que 28 ans, il me reste beaucoup d'années sur le circuit. » Affirmant être « en pleine forme », Lucas Pouille « travaille très dur pour revenir au plus haut niveau » avec l’espoir que « ça va payer » avec l’ambition de retrouver le niveau de performance qui l’a amené dans le Top 10 mondial. Son entrée en lice ce lundi dans le Masters 1000 de Madrid face à Karen Khachanov, 26eme au classement ATP, sera un premier test.