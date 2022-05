ATP / Pietrangeli : « Sinner ? Je le vois dans les cinq premiers mondiaux en fin d'année »

Le tennis italien se porte parfaitement bien. Auprès de l'AFP, Nicola Pietrangeli, la légende du tennis italien, a évoqué la relève. Une relève emmenée ainsi notamment par Matteo Berrettini, aujourd'hui âgé de 26 ans et qui occupe actuellement la 8eme place mondiale. Berrettini est absent du côté de Rome, après avoir été opéré à une main. Autre joueur à symboliser cette nouvelle génération, Jannik Sinner, aujourd'hui âgé de 20 ans et qui occupe la 13eme place mondiale. Ce mercredi soir, le Transalpin disputera son deuxième tour face à un autre Italien, à savoir Fabio Fognini, 57eme joueur mondial.

"Pendant dix ans, on a été maintenu par les femmes"

A propos de cette nouvelle vague, Pietrangeli a ainsi notamment déclaré : "Pendant dix ans, on a été maintenu par les femmes, elles ont fait des choses extraordinaires. Maintenant, il y a une grande reprise des hommes. Sinner, il n'est peut-être pas aussi fort que Carlos Alcaraz, mais il est très fort et il va devenir encore plus fort. Je le vois dans les cinq premiers mondiaux en fin d'année." Aujourd'hui âgé de 88 ans, Pietrangeli est recordman du nombre de rencontres disputées en Coupe Davis, à savoir 164. S'il n'a jamais remporté cette prestigieuse compétition en tant que joueur, en revanche, il a triomphé en 1976, alors qu'il était le capitaine de l'équipe d'Italie : "Jusqu'à 18 ans, je jouais mieux au football qu'au tennis. J'ai joué avec les jeunes de la Lazio mais un jour ils ont voulu me prêter à une autre équipe. Quand tu joues au football, tu es esclave de ton équipe... Alors j'ai vu le mirage des voyages (ndlr : et opté pour le tennis). Peut-être que j'ai bien fait ?"