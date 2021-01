ATP : Petar Popovic élogieux envers Benoît Paire

Si j’avais entraîné Kyrgios, peut-être que j’aurais été le pire coach du monde ou Benoît Paire. C’est sûr que je ne vais pas le laisser brader un match ou faire une séance à 50%. Benoît, c’est incroyable qu’il soit arrivé à ce niveau-là en bradant 20% de ses matches. https://t.co/WnxDBflNll

— Tennis Legend (@TennisLegende) January 1, 2021

Un manque d’investissement regrettable

Benoit Paire n’est peut-être pas le joueur le plus travailleur sur le circuit, mais il est l’un des plus talentueux. Voici le constat fait par Petar Popovic, l’entraîneur de Damir Dzumhur, qui a travaillé également avec Filip Krajinovic ou Ivo Karlovic. Lors d’un entretien avec Tennis Legend, l’ancien joueur professionnel s’est confié sur ses méthodes d’entraînement. « Si tu ne te donnes pas à 100% et que tu t’entraines avec moi, tu es mal barré. Même si tu es 10eme mondial, je suis capable de te jeter dans le grillage », a-t-il révélé. Alors quand le nom de Benoît Paire lui a été glissé à l’oreille pour entamer, pourquoi pas, une future collaboration, Petar Popovic s’est montré catégorique. « C’est compliqué car après deux semaines, il va me dire : « Va te faire f***** Petar, tu ne vas pas crier sur moi » », a-t-il également dit.. De là à regretter qu’il ne s’investisse pas plus car Benoît Paire a, selon lui, les capacités d’accomplir plus de choses sur le circuit : « Je ne vais pas le laisser faire une séance à 50%, et ces joueurs (Kyrgios, Paire) sont habitués à faire ça.. Il n’est peut-être pas trop tard pour l’Avignonnais. Après une deuxième moitié de saison marquée par un bilan de six défaites en sept matchs et un test positif au coronavirus avant l’US Open, Paire a reconnu ne pas avoir « été sérieux sur son tennis depuis le premier confinement ». 2021 ne pourra être que meilleur.