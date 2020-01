ATP : Pause forcée pour Tsonga

Bonjour à tous,

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) January 30, 2020

Tonga inquiet pour sa carrière

On ne reverra pas Jo-Wilfried Tsonga sur les courts avant le mois de mars, au mieux. Le joueur français de 34 ans, actuellement classé au 33eme rang mondial, a annoncé qu’il serait absent pendant plusieurs semaines, en raison d’une blessure au dos. « Bonjour à tous, suite à mon abandon à l’Australian Open, les examens ont révélé une inflammation au dos qui va malheureusement m’éloigner des courts ces prochaines semaines. Un peu de repos pour revenir au plus vite et sans douleur ! Merci la #TsongaTeam pour votre soutien », a-t-il twitté jeudi.Le Manceau n’avait pas pu aller au bout de son match du premier tour à Melbourne contre Alexei Popyrin (6-7, 6-2, 6-1) et était très abattu en conférence de presse, n’hésitant pas à évoquer une possible fin de carrière. « Je crois que l’on peut tout envisager. Dans un premier temps, j’avoue que je suis plutôt dans un futur proche, à me demander ce que je peux essayer de faire pour que ça aille mieux, si je vais jouer les prochains tournois. Tant que les docteurs me donneront un espoir, il y aura une réflexion » avait déclaré l’ancien n°5 mondial.Il pourrait revenir en mars si tout va bien, peut-être à Miami pendant la deuxième quinzaine, sachant que l’an passé, il ne s’était pas rendu à Indian Wells en Californie en raison d’une maladie, la drépanocytose, qui provoque une mauvaise circulation du sang lors des longs voyages en avion. Ou alors préférera-t-il se préserver pour la saison sur terre battue...