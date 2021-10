ATP : Pas d'opération au poignet droit pour Thiem

Thiem : « Mon poignet a l'air bien, stable »

Dominic Thiem va de mieux en mieux. Contraint à l’abandon face à Adrian Mannarino au deuxième tour du tournoi ATP de Majorque en juin dernier, le vainqueur de l’US Open 2020 n’a plus foulé les courts depuis. Blessé au poignet droit, l’Autrichien avait annoncé à la mi-août qu’il n’était pas en état de défendre le titre acquis à Flushing Meadows et qu’il préférait mettre un terme prématuré à sa saison 2021 afin de se focaliser sur sa récupération et d’être fin prêt pour l’entame de la saison 2022. Une blessure qui était venue mettre un terme à un début de saison loin de ses attentes, avec une élimination en huitièmes de finale à l’Open d’Australie puis dès son entrée en lice sur la terre battue de Roland-Garros, où il avait été particulièrement à l’aise ces dernières années. Depuis l’annonce de son forfait pour la dernière levée du Grand Chelem, le joueur de 28 ans n'avait pas donné de nouvelles de son état de santé… jusqu’à ce lundi.En effet, Dominic Thiem est sorti de sa réserve au travers d’un message vidéo publié sur son compte officiel Twitter. Il y confirme qu’une opération ne sera pas nécessaire afin de pleinement récupérer de sa blessure au poignet droit. « Mon poignet a l'air bien, stable. Je dois le rendre plus souple, le renforcer, tout faire pour me préparer à reprendre doucement le tennis, a confié l’ancien numéro 3 mondial, qui ne cache pas une certaine impatience concernant le retour à l’entraînement et à la compétition. Je suis vraiment impatient d'y être. Cela fait assez longtemps que je n'ai pas tenu une raquette et honnêtement ça me manque. » Des nouvelles qui confirment que l’Autrichien est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif qu’il s’était fixé, c’est-à-dire un retour en vue de l’édition 2022 de l’Open d’Australie, prévue du 17 au 30 janvier prochains à Melbourne.