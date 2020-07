ATP : Pas de tournoi à Washington, toujours plus de doutes pour l'US Open

L’US Open toujours plus menacé ?

Le circuit ATP ne reprendra pas le 14 août prochain. Alors que l’instance qui gère le tennis masculin professionnel comptait relancer la saison 2020 à l’occasion du tournoi de Washington, comptant pour la catégorie ATP 500, les organisateurs ont été contraints de faire machine arrière. D’abord annoncé par le quotidien américain The New York Times, l’annulation pure et simple du tournoi a rapidement été confirmée par les organisateurs au travers du compte Twitter officiel du tournoi. « Après des mois de travail sans répit de la part de notre équipe et en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, nous sommes dévastés d’annoncer que nous devons malheureusement reporter la 52eme édition du Citi Open jusqu’à l’été 2021 », annoncent ces derniers dans un communiqué. Cette décision reporte ainsi d’une semaine la relance du circuit ATP, qui devrait finalement avoir lieu à compter du 22 août par le Masters 1000 de Cincinnati, exceptionnellement délocalisé sur les courts de l’USTA Billie Jean King National Tennis Center, à Flushing Meadows, qui accueille chaque année l’US Open.Cette décision est directement liée à l’incertitude autour de la situation sanitaire aux Etats-Unis mais également aux possibles restrictions de voyage en vigueur. « Avec seulement 23 jours nous séparant du début du tournoi, il y a trop de soucis externes non résolus, dont les diverses restrictions de voyage ainsi que des tendances préoccupantes concernant la santé et la sécurité de tous, qui nous forcent à prendre cette décision en toute clarté envers nos joueurs, fournisseurs et partenaires afin qu’ils puissent avoir quelques certitudes concernant leur planning », ajoutent les organisateurs. L’annulation du tournoi de Washington est un coup dur pour le tennis masculin mais il pourrait ne pas être le dernier. En effet, la situation sanitaire aux Etats-Unis reste une source d’inquiétude et, alors que la directrice de l’US Open Stacey Allaster a assuré que tout serait fait pour que l’édition 2020 du tournoi puisse avoir lieu à huis clos et avec un concept de « bulle sanitaire », similaire à celui instauré par la NBA à Orlando, mis en place. Toutefois, l’évolution de la situation ne pousse guère à l’optimisme et une annulation pure et simple de l’étape nord-américaine du Grand Chelem est une solution qui pourrait très rapidement s’imposer à ses organisateurs. « Aujourd'hui, personne n'est certain de rien, c'est du 50-50 », a confié au quotidien L’Equipe un dirigeant européen.