ATP : Pas de gazon pour Zverev

"Seulement" 225 points perdus sur gazon pour Zverev

Il y a de grandes chances que le prochain Wimbledon se joue sans trois des quatre meilleurs joueurs du monde. Alors que Daniil Medvedev sera privé de tournoi car il est russe, et que Rafael Nadal doit s'abord trouver une solution pour son pied avant de rejouer cette année, Alexander Zverev va aussi très probablement manquer à l'appel. Le joueur allemand, qui s'est blessé aux ligaments de la cheville droite en chutant pendant sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal (il était alors mené 7-6, 6-6 après plus de trois heures de jeu), sera absent pendant six à huit semaines, selon les informations de L'Equipe. Officiellement retiré du tournoi sur gazon de Halle, qui se déroulera la semaine prochaine, le n°2 mondial doit encore passer des examens complémentaires cette semaine pour établir un diagnostic officiel. Le quotidien sportif explique que, avant de pouvoir recommencer à courir, puis à s'entraîner.On ne reverra donc pas le joueur de 25 ans sur les courts avant fin juillet-début août, et il ne prendra donc pas part au troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, un tournoi où il a disputé deux huitièmes de finale pour meilleur résultat, en 2017 (défaite contre Milos Raonic) et en 2021 (défaite contre Felix Auger-Aliassime)., puisque l'ATP a décidé de répondre de cette façon aux organisateurs du tournoi anglais, qui ont décidé d'interdire aux joueurs et joueuses russes et biélorusses d'y participer, et personne ne pourra donc lui passer devant après le tournoi (finale le 10 juillet). Il perdra donc "seulement" les 180 points de son Wimbledon 2021, mais aussi les 45 points de son huitième de finale à Halle, un moindre mal. Reste désormais à savoir s'il sera en mesure de défendre son titre à Cincinnati, la troisième semaine d'août. Le compte à rebours est lancé.