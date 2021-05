ATP - Parme : Struff a souffert

Jan-Lennard Struff a dû batailler pendant 2h21, mais il sera bien au rendez-vous des quarts de finale du tournoi de Parme, dont il est la tête de série n°4. Le joueur allemand, 42eme mondial, a éliminé l'invité italien Flavio Cobolli (429eme) sur le score de 6-4, 4-6, 7-6 en souffrant énormément, notamment au service (6 doubles-fautes, 4 breaks concédés sur 4 occasions). Il a réussi à remporter le premier set après avoir été mené 4-2, puis a gagné le deuxième en perdant deux fois son service. Dans la troisième manche, Struff a mené 4-2, puis Cobolli a égalisé à 4-4 avant de sauver deux balles de match à 5-4, et tout s'est finalement joué au tie-break, où l'Allemand s'est imposé 7-2.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Sonego (ITA, n°1) - Korda (USA)

Musetti (ITA) - Nishioka (JAP, n°8)

Struff (ALL, n°4) bat Cobolli (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 7-6 (2)

Vesely (RTC) - Paul (USA, n°6)



Bedene (SLO, n°7) - Cecchinato (ITA, WC)

Gombos (SLQ, LL) - Ramos-Vinolas (ESP, n°3)

Gasquet (FRA, n°5) - Martinez (ESP, Q)

Munar (ESP) - Paire (FRA, n°2)



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Korda (USA) bat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, n°8) bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) bat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Vesely (RTC) bat Johnson (USA) : 7-6 (7), 6-2

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-4, 7-6 (8)

Cecchinato (ITA, WC) bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Gombos (SLQ, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 5-7, 6-3

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) bat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Simon (FRA) : 6-0, 6-4

Munar (ESP) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°2) - Bye