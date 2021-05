ATP - Parme : Paul s'offre Travaglia

Huit Italiens figuraient dans le tableau principal du tournoi de Parme (avant l'ajout des joueurs issus des qualifications), mais il y en a déjà un de moins en ce dimanche après-midi, après la défaite de Stefano Travaglia (76eme) face à Tommy Paul (53eme). Le natif d'Ascoli a subi la loi de la tête de série n°6 sur le score de 7-5, 6-4 en 1h24. L'Américain a livré une prestation très solide, en servant 3 aces, 61% de premières balles et en n'ayant pas la moindre balle de break à défendre. Et il s'est montré on ne peut plus efficace en breakant son adversaire deux fois sur ses deux occasions du match : à 5-5 dans le premier set et à 3-3 dans le deuxième. Paul, qui n'a perdu que onze points sur sa mise en jeu, sera opposé à son compatriote Steve Johnson ou au Tchèque Jiri Vesely en huitièmes de finale.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Seppi (ITA, WC) - Korda (USA)

Mager (ITA) - Musetti (ITA)

Querrey (USA) - Nishioka (JAP, n°8)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) - Giron (USA)

Johnson (USA) - Vesely (RTC)

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) - Caruso (ITA)

Cecchinato (ITA, WC) - LL

Ruusuvuori (FIN) - Q

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) - Q

Simon (FRA) - Q

Munar (ESP) - Q

Paire (FRA, n°2) - Bye